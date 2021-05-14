Задимився багаж в Одеському аеропорту: пасажир затушив його та побіг на рейс – відео

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Інцидент стався в Одеському аеропорту близько 7 ранку 14 травня. Під час посадки на рейс багаж задимився в руках у пасажира.

Джерело:

телеграм "Одесса сейчас"

Співробітники аеропорту вивели чоловіка та почекали, допоки він не загасив його. Тоді він кинув багаж та побіг на свій рейс.

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Задимив багаж: деталі

  • За даними очевидців, подія сталася о 06:55.
  • В цей час проводилась посадка на ранковий рейс до Києва.
  • Багаж задимів та видав декілька ударів.
  • Охорона аеропорту вивела пасажира.
  • Біля входу він почав розгортати свій багаж, а тоді він спалахнув.
  • Виявилось, чоловік замотав у плівку старий електросамокат.
  • Він намагався його затушити, а тоді кинув та побіг, щоб встигнути на рейс.
  • На щастя, інцидент стався ще на моменті посадки, а не в польоті.
  • У ДСНС Одеси у коментарі 24 каналу, повідомили, що рятувальники не виїжджали на гасіння в аеропорт.

Пасажир гасить свій багаж: відео

 