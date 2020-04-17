Задимлення в Дніпрі та Запоріжжі: де в містах забруднене повітря та яка причина

Після задимлення в Києві, аналогічний природний катаклізм зафіксували й в інших українських містах. При цьому в деяких з них є перевищення концентрації пилу в повітрі.

Ситуація з задимленням в Запоріжжі

В Запоріжжі до місцевого обласного лабораторного центру МОЗ України через задимлення звернулися понад 150 осіб.

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"Перші результати досліджень атмосферного повітря свідчать про перевищення у 2,9 раза граничнодопустимої концентрації вмісту сірковуглецю в атмосферному повітрі", – заявили в Запорізькому обласному лабораторному центрі.



Задимлення в Запоріжжі / фото Запорізької ОДА

При цьому концентрація пилу в 3-6 разів перевищує рекомендовану ВООЗ безпечну середньодобову концентрацію.

Водночас горіння лісів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС не впливає на стан радіоактивності території Запорізької області, переконують в лабораторії.

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В Запорізькій ОДА відзначили, що на даний час на території області надзвичайних ситуацій, які могли б призвести до задимленості атмосферного повітря такого масштабу, не зареєстровано.

Димова завіса в Дніпрі

Проблеми з повітрям виявили й в Дніпрі. В обласному гідрометеорологічному центрі підтвердили, що рівень забруднення повітря дрібнодисперсним пилом перевищує норму. Це може бути викликано сухою погодою і сильним вітром, пише vgorode.

В Дніпропетровській ОДА теж заперечили, що задимлення пов'язано з пожежами в Зоні відчуження, а викликано особливими погодними умовами. По можливості, жителям міста слід залишатися вдома і не відкривати вікна. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.



Дим в Дніпрі / фото "Днепр вечерний"

Начальник інспекції з благоустрою Руслан Мороз повідомив, що в місті джерела забруднення повітря відсутні. Однак в ДСНС Дніпропетровської області повідомили про виникнення більш десятка пожеж на території області, що могло викликати задимлення повітря.

Що про це говорять метеорологи

В Українському гідрометцентрі навпаки, вважають, що задимлення в містах в центральній Україні може бути пов'язане з пожежею в Чорнобильській зоні та задимленням у Києві.

"Те забруднення, яке було на території Києва, воно переноситься вітром далі. Напрям вітру – з північного заходу на південний схід. Таким чином це повітря переміщується на територію Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей. Воно зовсім безпечне", – переконує директор Українського гідрометеоцентру Микола Кульбіда.



Що робити через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу