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      Задимлення в Дніпрі та Запоріжжі: де в містах забруднене повітря та яка причина

      - Читать новость на русском
      Задимленість в Дніпрі / Днепр вечерний

      Після задимлення в Києві, аналогічний природний катаклізм зафіксували й в інших українських містах. При цьому в деяких з них є перевищення концентрації пилу в повітрі.

      Ситуація з задимленням в Запоріжжі

      В Запоріжжі до місцевого обласного лабораторного центру МОЗ України через задимлення звернулися понад 150 осіб.

      Варте уваги Піщані бурі та пожежі: в чому причина і які наслідки для екології

      "Перші результати досліджень атмосферного повітря свідчать про перевищення у 2,9 раза граничнодопустимої концентрації вмісту сірковуглецю в атмосферному повітрі", – заявили в Запорізькому обласному лабораторному центрі. 


      Задимлення в Запоріжжі / фото Запорізької ОДА

      При цьому концентрація пилу в 3-6 разів перевищує рекомендовану ВООЗ безпечну середньодобову концентрацію. 

      Водночас горіння лісів у зоні відчуження Чорнобильської АЕС не впливає на стан радіоактивності території Запорізької області, переконують в лабораторії.

      До слова Звідки взявся дим в Києві: пояснення Кличка

      В Запорізькій ОДА відзначили, що на даний час на території області надзвичайних ситуацій, які могли б призвести до задимленості атмосферного повітря такого масштабу, не зареєстровано. 

      Димова завіса в Дніпрі

      Проблеми з повітрям виявили й в Дніпрі. В обласному гідрометеорологічному центрі підтвердили, що рівень забруднення повітря дрібнодисперсним пилом перевищує норму. Це може бути викликано сухою погодою і сильним вітром, пише vgorode.

      В Дніпропетровській ОДА теж заперечили, що задимлення пов'язано з пожежами в Зоні відчуження, а викликано особливими погодними умовами. По можливості, жителям міста слід залишатися вдома і не відкривати вікна. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.


      Дим в Дніпрі / фото "Днепр вечерний"

      Начальник інспекції з благоустрою Руслан Мороз повідомив, що в місті джерела забруднення повітря відсутні. Однак в ДСНС Дніпропетровської області повідомили про виникнення більш десятка пожеж на території області, що могло викликати задимлення повітря.

      Що про це говорять метеорологи

      В Українському гідрометцентрі навпаки, вважають, що задимлення в містах в центральній Україні може бути пов'язане з пожежею в Чорнобильській зоні та задимленням у Києві.

      "Те забруднення, яке було на території Києва, воно переноситься вітром далі. Напрям вітру – з північного заходу на південний схід. Таким чином це повітря переміщується на територію Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей. Воно зовсім безпечне", – переконує директор Українського гідрометеоцентру Микола Кульбіда.


      Що робити через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Погода Новини Запоріжжя Новини Дніпра
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