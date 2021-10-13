Зафіксували рекордну добову смертність від COVID-19 на Харківщині

У Харківщині протягом 12 жовтня зафіксували рекордну добову смертність від коронавірусу. Там у цей день загинули 45 пацієнтів із COVID-19.

Відтак там від недугу за весь час пандемії померли вже 4 232 людини. Щодо кількості захворілих, то ситуація в області також невтішна.

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Детальніше про ситуацію в області

За попередню добу там захворіли 1 526 людей.

А загалом коронавірусом інфіковані були вже 181 012 жителів Харківщини.

Попередньої доби перестали хворіти 527 людей.

А від початку поширення COVID-19 успішно вилікували 154 595 пацієнтів.

Відтак хворими в регіоні залишаються приблизно 22 тисячі осіб.

Ситуація невтішна в усій країні

Впродовж доби 12 жовтня в Україні зафіксували 16 309 нових випадків інфікування коронавірусною хворобою. Зі всіх нових пацієнтів, 1 588 – діти. А ось медпрацівників серед нових хворих 288.

До лікарень у цей день госпіталізували 4 901 людину з вираженими симптомами COVID-19. А від ускладнень хвороби за добу помер 471 пацієнт. Також 12 жовтня першу область знову перевели в червону зону – Херсонщину.

Напружене становище моргів

В мережі набуло розголосу відео, яке зняли в підвалі Богодухівської лікарні, що на Харківщині. На кадрах були тіла людей, які померли від коронавірусу та опинилися не в морзі.

Згодом це прокоментували в Харківській ОДА й сказали, що тіла там просто чекали на вивезення. Також чиновники додали, що в паталогоанатомічній службі зараз дуже напружена ситуація.