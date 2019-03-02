Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом

Сказати, що в Союзі не було іноземних товарів - то це сказати неправду. Були! Але або для "самих верхів", або у тих, хто встигав у столичних магазинах вирвати подібний викинутий товар. Але це історії із царини фантастики. Тому то будь-які теми, що стосуються експорту-імпорту того часу обростали дивними історіями.

Постачання зброї і навантаження на бюджет

Ми за мир – переконували весь світ радянські генсеки і тихенько приторговували ракетами у вигідних напрямках.

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"Постачали зброю в країни третього світу. Як братська допомога. Або вони нам віддавали своєю вировинною продукцією. Наприклад, ефіопія постачала нам фініки", – розповів економіст Борис Кушнір.

Про заробіток з таких торгів не йшлося. Бо, фактично, це була підтримка урядів, які були вороже налаштовані проти США або сил, підтримуваних американцями. Постачання зброї легко розрізало залізну завісу, але прибутковим не було. Гроші отримували з експорту інших товарів.

Сказати б, що ми заробляли на цьому, – я б не сказав. Це було ще одне навантаження на бюджет,

– наголосив головред журналу "Деньги.ua" Олександр Крамаренко.



Зброю постачали як братську допомогу

Сировинний експорт і заручники коливання цін

Так-так, Радянский Союз торгував зі світом.

"Понад 50% були енергоресурси. Нафта, газ. 10% – руди, метали. Це був сировиннй експорт переважно", – зазначив Олександр Крамаренко.

А от чи перепадало щось від цієї торгівлі рядовому "гомосовєтікусу" – велике питання. Бо і в казну надходження від експорту – суцільний мізер.

Сировинна продукція – низька додана вартість. А це і низькі зарплати пенсії. Ви стаєте заручником коливання цін. Бо ціни на сировину часто міняються,

– пояснив Борис Кушнір.



Надходження від експорту були мізерними

Експорт і жорстка конкуренція

Регульована державою планова економіка і не могла видавати конкурентноздатну на зовнішніх ринках продукцію. А те, що продавалося, проходило через сім кіл радянської бюрократії.

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Більше половини радянського експорту припадало на країни соцтабору. Більш технологічні речі купували у всьому світі. Деякі заводи навіть мали окремі лінії товарів на експорт. Звісно, там більше контролю і вища якість. Приміром експортні Жигулі, які називалися Лада – мрія кожного автолюбителя.

Був такий фотоапарат, його дуже люблять – "Смєна 8". Так в мене була експортна версія, яка була значно комфортніша, хоча оптика та ж... Вимоги на зовнішньому ринку більш жорсткі. Є конкуренція. Намагались зробити краще, робили вихідний контроль. Для власного ринку і так візьмуть. Був дефіцит. А на експорті жорстка конкуренція,

– розповів Олександр Крамаренко.



Фотоапарат "Смєна 8"

Хоча всередині союзних кордонів людям розповідали зовсім іншу казку: що сто років нам не потрібні торгові партнери, адже економіка Союзу наймогутніша в світі. Ну а радянський рубль не здатен потопити ніякий долар. Дивно тоді лише, чому американських грошей так панічно боялися.



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