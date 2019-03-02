01:52
2 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навіщо Путін викупив сигарети. П'яна подорож Росії
      Вєсті Кремля
      23:00, 1 березня
      Вєсті.UA: Геращенко став детективом. Як Медведчук привертає увагу
      Вєсті.UA
      22:30, 1 березня
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, 1 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом
      Згадати все
      00:26, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Згадати все
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Згадати Все: Як торгували в Союзі зі світом

      Згадати все 71 Читать новость на русском

      Сказати, що в Союзі не було іноземних товарів - то це сказати неправду. Були! Але або для "самих верхів", або у тих, хто встигав у столичних магазинах вирвати подібний викинутий товар. Але це історії із царини фантастики. Тому то будь-які теми, що стосуються експорту-імпорту того часу обростали дивними історіями.

      Постачання зброї і навантаження на бюджет

      Ми за мир – переконували весь світ радянські генсеки і тихенько приторговували ракетами у вигідних напрямках.

      Читайте також: Згадати Все: Еміграція із СРСР

      "Постачали зброю в країни третього світу. Як братська допомога. Або вони нам віддавали своєю вировинною продукцією. Наприклад, ефіопія постачала нам фініки", – розповів економіст Борис Кушнір.

      Про заробіток з таких торгів не йшлося. Бо, фактично, це була підтримка урядів, які були вороже налаштовані проти США або сил, підтримуваних американцями. Постачання зброї легко розрізало залізну завісу, але прибутковим не було. Гроші отримували з експорту інших товарів. 

      Сказати б, що ми заробляли на цьому, – я б не сказав. Це було ще одне навантаження на бюджет,
      – наголосив головред журналу "Деньги.ua" Олександр Крамаренко.

      срср та експорт зброї
      Зброю постачали як братську допомогу

      Сировинний експорт і заручники коливання цін

      Так-так, Радянский Союз торгував зі світом.

      "Понад 50% були енергоресурси. Нафта, газ. 10% – руди, метали. Це був сировиннй експорт переважно", – зазначив Олександр Крамаренко. 

      А от чи перепадало щось від цієї торгівлі рядовому "гомосовєтікусу" – велике питання. Бо і в казну надходження від експорту – суцільний мізер.

      Сировинна продукція – низька додана вартість. А це і низькі зарплати пенсії. Ви стаєте заручником коливання цін. Бо ціни на сировину часто міняються,
      – пояснив Борис Кушнір.

      срср експорт
      Надходження від експорту були мізерними

      Експорт і жорстка конкуренція

      Регульована державою планова економіка і не могла видавати конкурентноздатну на зовнішніх ринках продукцію. А те, що продавалося, проходило через сім кіл радянської бюрократії.

      Читайте також: Згадати Все: Вибори як свято

      Більше половини радянського експорту припадало на країни соцтабору. Більш технологічні речі купували у всьому світі. Деякі заводи навіть мали окремі лінії товарів на експорт. Звісно, там більше контролю і вища якість. Приміром експортні Жигулі, які називалися Лада – мрія кожного автолюбителя.

      Був такий фотоапарат, його дуже люблять – "Смєна 8". Так в мене була експортна версія, яка була значно комфортніша, хоча оптика та ж... Вимоги на зовнішньому ринку більш жорсткі. Є конкуренція. Намагались зробити краще, робили вихідний контроль. Для власного ринку і так візьмуть. Був дефіцит. А на експорті жорстка конкуренція,
      – розповів Олександр Крамаренко.

      експорт срср смєна 8 фотоапарт
      Фотоапарат "Смєна 8"

      Хоча всередині союзних кордонів людям розповідали зовсім іншу казку: що сто років нам не потрібні торгові партнери, адже економіка Союзу наймогутніша в світі. Ну а радянський рубль не здатен потопити ніякий долар. Дивно тоді лише, чому американських грошей так панічно боялися.

      Смертна кара за зберігання американської валюти! У це вже важко повірити, але така правда життя 50-річної давності. Більше про це – дивіться у відео програми "Загадати Все".

      blog_ava
      Десятки квартир та елітна нерухомість в Іспанії: гучне розслідування про маєтки Жиріновського
      1 березня
      1732
      Теги: Згадати все Історія Експорт СРСР
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      сьогодні , 01:00 Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома
      Іван Яковина 238
      Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      1 березня , 22:00 Письмо из Луганска: вернувшихся не всегда встречают с радостью
      Ольга Черненко 540
      Головні новини 1 березня: об'єднання Садового і Гриценка та рішення суду в Гаазі щодо України
      1 березня , 22:00 Головні новини 1 березня: об'єднання Садового і Гриценка та рішення суду в Гаазі щодо України
      1685
      Расист, аферист і шахрай: як вплинуть на Трампа свідчення Коена
      1 березня , 19:59 Расист, аферист і шахрай: як вплинуть на Трампа свідчення Коена
      Світлана Попова 1244
      Маєток в Конча-Заспі та елітні квартири у дружини: якою нерухомістю володіє Анатолій Гриценко
      1 березня , 18:31 Маєток в Конча-Заспі та елітні квартири у дружини: якою нерухомістю володіє Анатолій Гриценко
      Марія Бондар 6905
      Як килим на стіні став масовим явищем у СРСР
       12 січня 2017 , 23:16 3
      Згадати Все. Журнал "Лель": еротика по-українськи
       12 лютого 2018 , 22:36
      Згадати Все. "За двома зайцями": кінокомедія по-українськи
       9 листопада 2017 , 21:36
      Згадати все. Чому жувальна гумка стала такою популярною
      12 грудня 2016 , 22:02
      Згадати Все: Перші модельні агентства
       6 листопада 2018 , 23:10
      Згадати Все. Цирк і циркові
       26 вересня 2018 , 20:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук