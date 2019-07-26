Загадкова смерть 11-річного хлопчика біля колії на Хмельниччині: деталі від поліції

На Хмельниччині біля колії знайшли тіло 11-річного хлопчика, який повертався до Києва з відпочинку. За яких умов і чому загинула дитина, наразі невідомо. Поліція вже відкрила кримінальне провадження і розслідує факт смерті хлопчика за двома статтями.

Тіло неповнолітнього вранці 25 липня знайшов залізничний технік. Воно лежало посеред колій поруч з селом Волоське у Хмельницькій області.

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Відомо, що 11-річний хлопчик додому повертався з відпочинку нічним потягом "Рахів – Київ". Речник Нацполіції Ярослав Тракало розповів "Українській правді", що на тілі дитини не виявили ознак насильницької смерті, але є сліди від падіння.

Хлопчик Тимофій з групою інших дітей у супроводі вихователя повертався з відпочинку у Яремчі. Батьки його мали зустрічати в Києві. За попередніми даними, зовнішніх ознак насильницької смерті немає. Призначено судмедекспертизу,

– сказав Тракало.

За його словами, під час попереднього огляду вагону правоохоронці виявили, що був відкритий технічний вихід у потязі. А на ділянці, де знайшли дитину, потяг їде близько 100 кілометрів за годину, тому що набирає розгін для виїзду вгору.

"Опитали дітей. За їхніми словами, жодних бійок, конфліктів, чи сварок не було. О 1 годині ночі діти лягли спати. Речі загиблого залишись у вагоні", – додав речник Нацполіції.

За даним фактом загибелі хлопчика поліція відкрила два кримінальні провадження через порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту та неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Наразі триває розслідування усіх обставин і причин смерті дитини.