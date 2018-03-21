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Загадкова смерть екс-депутата у Запоріжжі: з'явилось відео з камер спостереження на вокзалі

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Загадкова смерть екс-депутата у Запоріжжі
Загадкова смерть екс-депутата у Запоріжжі / Скріншот з відео

Смерть колишнього депутата Генічеської райради Херсонської області Костянтина Гурульова поліція розслідує як нещасний випадок.

19 березня стало відомо, що у Запоріжжі під час пограбування жорстоко вбили депутата минулого скликання Генічеської райради та водночас учителя фізкультури Щасливцевської школи Костянтина Гурульова. Чоловік три дні пролежав у лікарні та, не приходячи до тями, помер.

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Та у прес-службі Нацполіції Запорізької області отримавши відео з камер відеоспостереження, зазначили, що 12 березня з 15:00 Костянтин Гурульов перебував на залізничному вокзалі Запоріжжя.

Смерть екс-депутата Костянтина Гурульова у Запоріжжі

Смерть екс-депутата Костянтина Гурульова у Запоріжжі

Версія про умисне вбивство з метою пограбування громадянина не знайшла свого підтвердження,
– додали правоохоронці.

Окрім того, 35-річний чоловік з поля зору камер не зникав. Рухався і поводився Констянтин, наче був напідпитку. Близько опівночі йому на вокзалі викликали "швидку". Без видимих ​​тілесних ушкоджень його забрали до лікарні. Згодом лікарі діагностували у екс-депутата травму голови.

"Була проведена операція, але, не приходячи до тями, чоловік помер. Призначено проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті", – йдеться в повідомленні.

Смерть екс-депутата Костянтина Гурульова у Запоріжжі

Екс-депутату Костянтину Гурульову у Запоріжжі викликали "швидку"

За інформацією LB.ua, Констянтин Гурульов намагався на вокзалі купити квиток, але заснув, стоячи біля каси. Касир була змушена викликати охорону.

Ми підійшли до нього. Він або спав, або стояв. Візуально – був в стані алкогольного сп'яніння. Оскільки пасажири обурювалися, ми йому запропонували відійти і не заважати. Він погодився. Після чого ми взяли його акуратно під руки і запропонували пройти в зал очікування,
– розповів співробітник ВОХР Придніпровської залізниці.

За словами співробітника вокзалу, ні синців, ні тілесних ушкоджень на чоловікові не було. Відкрито кримінальне провадження за статтею "Нещасний випадок".

Смерть екс-депутата Костянтина Гурульова у Запоріжжі – відео з камер стеження

Теги: Новини України Поліція Новини Запоріжжя Жертви залізниця Новини Херсона
Джерело: 24 Канал
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