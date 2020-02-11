01:10
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ БОГДАН РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Паралельний світ Рабіновича. Нардепи придумали, як обійти декларування
      Вєсті.UA
      20:48, 10 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ БОГДАН РИНОК ЗЕМЛІ

      Загадкова смерть кур’єра Glovo в Києві: з’явилися подробиці

      223 Читать новость на русском
      Загиблий у Києві кур'єр Glovo Григорій Клименко разом із батьком / Соцмережі

      Кур'єр Glovo, який за загадкових обставин помер біля ТРЦ "Гуллівер" у Києві, – Григорій Клименко. Кур'єром він лише підробляв, аби, імовірно, оплатити квартиру. Перед тим, як чоловік помер, його пограбували.

      Наприкінці січня у Києві біля торгового центру "Гулівер" за загадкових обставин помер чоловік із рюкзаком кур'єрської служби Glovo. Його виявили у покинутій будівлі, і він ще був живим. Проте медики, що приїхали на місце інциденту, констатували смерть чоловіка. Згідно з результатами експертизи, він помер через охолодження.

      Детальніше! У Києві чоловік із наплічником Glovo помер за загадкових обставин

      Батько загиблого Тарас Клименко у фейсбуці повідомив, що його сина вбили, аби пограбувати. Забрали в нього смартфон марки Huawei та 1300 гривень, що перебували в касі.

      Відомо, що загиблого звуть Григорій. Він є філологом за освітою, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. За словами батька, захоплювався Аристотелем. Загалом був дуже красивим і піднесеним хлопчиком.

      Останнім часом жив окремо, знімав квартиру, підробляв кур'єром. Батько ділиться, що його син був дуже світлим і добрим хлопцем, це активно підтверджують і в коментарях.

      Він – дуже хороший хлопчик, занадто хороший для нашого світу,
      – додав Тарас Клименко.

      Зверніть увагу! Одна дивилася на смерть іншої: нові деталі жорстокого вбивства дівчат у новорічну ніч у Києві

      Які медичні послуги будуть безкоштовними з 1 квітня 2020 року
      10 лютого
      17324
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Вбивство Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:04 Посіпаки Януковича намагаються повернути втрачену владу
      Антон Голобородько 184
      10 лютого , 22:46 Зміни в уряді Гончарука: коли і кого з міністрів можуть звільнити
      Інна Жолобович 5006
      10 лютого , 11:07 Треба забути про підхід "справжні музиканти" і "попса" — інтерв’ю з Сашею Кольцовою
      Рузана Ємельянова 830
      7 лютого , 17:54 Коронавірус у Китаї: наречені з Сінгапуру провели власне весілля по відеотрансляції
      Марія Бондар 3521
      10 лютого , 22:45 Головні новини 10 лютого: запобіжний захід для Звіробій і переможці премії Оскар-2020
      Ірина Вихрущ 685
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук