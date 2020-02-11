Загадкова смерть кур’єра Glovo в Києві: з’явилися подробиці

Кур'єр Glovo, який за загадкових обставин помер біля ТРЦ "Гуллівер" у Києві, – Григорій Клименко. Кур'єром він лише підробляв, аби, імовірно, оплатити квартиру. Перед тим, як чоловік помер, його пограбували.

Наприкінці січня у Києві біля торгового центру "Гулівер" за загадкових обставин помер чоловік із рюкзаком кур'єрської служби Glovo. Його виявили у покинутій будівлі, і він ще був живим. Проте медики, що приїхали на місце інциденту, констатували смерть чоловіка. Згідно з результатами експертизи, він помер через охолодження.

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Батько загиблого Тарас Клименко у фейсбуці повідомив, що його сина вбили, аби пограбувати. Забрали в нього смартфон марки Huawei та 1300 гривень, що перебували в касі.

Відомо, що загиблого звуть Григорій. Він є філологом за освітою, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. За словами батька, захоплювався Аристотелем. Загалом був дуже красивим і піднесеним хлопчиком.

Останнім часом жив окремо, знімав квартиру, підробляв кур'єром. Батько ділиться, що його син був дуже світлим і добрим хлопцем, це активно підтверджують і в коментарях.

Він – дуже хороший хлопчик, занадто хороший для нашого світу,

– додав Тарас Клименко.

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