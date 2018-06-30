Загадкове послання російською мовою: як дівчина Ілона Маска привітала його з днем народження

У четвер, 28 червня, видатний інженер, винахідник та підприємець, співзасновник компанії PayPal, засновник компаній SpaceX, Tesla, SolarCity та The Boring Company Ілон Маск відсвяткував свій 47-й день народження.

Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію торта з написом "Насолоджуйся своїм 48 роком у симуляції".

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Зазначимо, що Маск вважає, що наша реальність цілком може виявитися різновидом комп'ютерної симуляції. А отже, побажання на десерті він, ймовірно, оцінив.

Цікаво, що дівчина Ілона Маска, співачка Grimes (справжнє ім'я – Клер Буше) також прокоментувала знімок.

"Мій демон, з днем народження", – написала Клер російською мовою. У свій коментар вона додала емоджи літаючої тарілки і чорного серця.