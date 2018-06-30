19:44
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 16°C
  • неділя
    14°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Загадкове послання російською мовою: як дівчина Ілона Маска привітала його з днем народження

281 Читать новость на русском
Ілон Маск і Клер Буше
Ілон Маск і Клер Буше / Фото з відкритих джерел

У четвер, 28 червня, видатний інженер, винахідник та підприємець, співзасновник компанії PayPal, засновник компаній SpaceX, Tesla, SolarCity та The Boring Company Ілон Маск відсвяткував свій 47-й день народження.

Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію торта з написом "Насолоджуйся своїм 48 роком у симуляції".

Читайте також: Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера

Зазначимо, що Маск вважає, що наша реальність цілком може виявитися різновидом комп'ютерної симуляції. А отже, побажання на десерті він, ймовірно, оцінив.

Цікаво, що дівчина Ілона Маска, співачка Grimes (справжнє ім'я – Клер Буше) також прокоментувала знімок.

"Мій демон, з днем народження", – написала Клер російською мовою. У свій коментар вона додала емоджи літаючої тарілки і чорного серця.

ілон тесла

 

Допис, поширений Elon Musk (@elonmusk)

 

Теги: LifeStyle Ілон Маск Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
сьогодні, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 873
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сьогодні, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 593
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 475
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сьогодні, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 456
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 4530
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук