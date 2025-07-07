Низка резонансних смертей у Росії: як еліту країни-агресорки залякують у період війни
- З початку 2022 року до середини 2025 року в Росії сталося щонайменше 34 загадкові смерті високопоставлених чиновників і бізнесменів, більшість з яких працювали у стратегічно важливих галузях.
- Міжнародна спільнота InformNapalm вказує на можливість насильницьких дій для приховування корупційних схем, а також на цілеспрямовані зусилля з контролю та залякування еліт у нестабільний для країни-агресорки період.
Період із початку 2022 року до середини 2025 року позначений низкою резонансних смертей у Росії. Йдеться про високопоставлених чиновників, бізнесменів і топменеджерів великих компаній.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. Волонтери проаналізували десятки випадків загибелі при дивних обставинах.
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Загадкові смерті на Росії
Аналіз ґрунтується на повідомленнях з відкритих джерел і включає 34 випадки смертей, що сталися з 30 січня 2022 року по 7 липня 2025 року.
Переважна більшість загиблих обіймали ключові посади у стратегічно важливих для Росії галузях: нафтогазовій, фінансовій, оборонній промисловості, а також у сфері транспорту та державного управління.
В InformNapalm вказали на тенденцію – як за типом скоєння самогубства, так і спробами третіх осіб або спецслужб Росії приховати корупційні чи інші секрети, усунувши ключових гравців, підлаштувавши вбивства під суїцид.
Пік смертей (19 випадків) припав на 2022 рік, що збігається з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну та значним посиленням міжнародних санкцій.
Цікаво, що велика частка померлих так чи інакше пов'язана з нафтогазовою промисловістю та фінансовим сектором – нез'ясовані обставини смертей торкаються ключових для функціонування російської економіки та політичної системи сфер.
Аналіз обставин виявляє кілька повторюваних "сценаріїв":
- "суїциди" та "сімейні трагедії" – найпоширеніша категорія;
- падіння з висоти – другий за частотою сценарій;
- "нещасні випадки" та "раптові" смерті;
- смерті від насильства;
- смерть у СІЗО;
- "знайдений мертвим".
Найімовірніша версія причин смертей, розглядаючи через призму насильницької смерті, – усунення свідків. Багато з померлих обіймали посади, що давали доступ до конфіденційної інформації про корупційні схеми, фінансові махінації з відмиванням грошей або інші секрети, пов'язані з вищим керівництвом чи великими проєктами.
Загальна тенденція вказує на цілеспрямовані та централізовані дії, спрямовані на контроль та залякування еліт у нестабільний для Росії період,
– підсумовують в InformNapalm.
До слова, на низку загадкових смертей звернули увагу і в російських опозиційних ЗМІ – вони нарахували мінімум 20 інцидентів із початку повномасштабного вторгнення. Там також звернули увагу на історії Марини Янкіної, Павла Антова, Олексія Огарьова, Івана Печоріна тощо.