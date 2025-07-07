Низка резонансних смертей у Росії: як еліту країни-агресорки залякують у період війни

Період із початку 2022 року до середини 2025 року позначений низкою резонансних смертей у Росії. Йдеться про високопоставлених чиновників, бізнесменів і топменеджерів великих компаній.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm. Волонтери проаналізували десятки випадків загибелі при дивних обставинах.

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Загадкові смерті на Росії

Аналіз ґрунтується на повідомленнях з відкритих джерел і включає 34 випадки смертей, що сталися з 30 січня 2022 року по 7 липня 2025 року.

Переважна більшість загиблих обіймали ключові посади у стратегічно важливих для Росії галузях: нафтогазовій, фінансовій, оборонній промисловості, а також у сфері транспорту та державного управління.

В InformNapalm вказали на тенденцію – як за типом скоєння самогубства, так і спробами третіх осіб або спецслужб Росії приховати корупційні чи інші секрети, усунувши ключових гравців, підлаштувавши вбивства під суїцид.

Загадкові смерті топменеджерів Росії / Інфографіка InformNapalm

Пік смертей (19 випадків) припав на 2022 рік, що збігається з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну та значним посиленням міжнародних санкцій.

Цікаво, що велика частка померлих так чи інакше пов'язана з нафтогазовою промисловістю та фінансовим сектором – нез'ясовані обставини смертей торкаються ключових для функціонування російської економіки та політичної системи сфер.

Аналіз обставин виявляє кілька повторюваних "сценаріїв":

"суїциди" та "сімейні трагедії" – найпоширеніша категорія;

падіння з висоти – другий за частотою сценарій;

"нещасні випадки" та "раптові" смерті;

смерті від насильства;

смерть у СІЗО;

"знайдений мертвим".

Найімовірніша версія причин смертей, розглядаючи через призму насильницької смерті, – усунення свідків. Багато з померлих обіймали посади, що давали доступ до конфіденційної інформації про корупційні схеми, фінансові махінації з відмиванням грошей або інші секрети, пов'язані з вищим керівництвом чи великими проєктами.

Загальна тенденція вказує на цілеспрямовані та централізовані дії, спрямовані на контроль та залякування еліт у нестабільний для Росії період,

– підсумовують в InformNapalm.

До слова, на низку загадкових смертей звернули увагу і в російських опозиційних ЗМІ – вони нарахували мінімум 20 інцидентів із початку повномасштабного вторгнення. Там також звернули увагу на історії Марини Янкіної, Павла Антова, Олексія Огарьова, Івана Печоріна тощо.