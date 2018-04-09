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Загадкові стовпи Стоунхенджа були утворені задовго до появи людини: заява вчених

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Стоунхендж: загадкові стовпи
Стоунхендж: загадкові стовпи / Фото з соцмереж

Науковці стверджують, що кам'яні кола Стоунхенджа, що у Великій Британії, були утворені задовго до того, як стародавні люди їх перетворили на споруду для визначення "сонячного" року.

Надзвичайну заяву озвучив археолог Майк Піттс, який спеціалізується на вивченні старовинного об'єкта. Чоловік впевнений, що каміння загалом утворилось мільйони років тому, а згодом британці почали його використовувати у власних цілях.

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Загалом містичне каміння – не що інше, як шар піщаника, який сформувався на рівнині поблизу міста Столсбер. У древні часи кількарічний холод заморожував породу, утворивши кам'яні брили. Під власною вагою частини утворення занурились під землю, залишивши на поверхні багатотонні каміння загадкової форми.

Після того, як древні люди виявили дивовижні кола, вирішили використовувати їх для дослідження навколишнього середовища. Зокрема, британці спорудили своєрідні арки, які допомагали визначати рівнодення та сторони світу. Про це свідчать яма діаметром 6 метрів та 60-тонний камінь в центрі споруди. Саме завдяки їм людина, ставши в центр заглибини, стежила за сонцем, взявши за орієнтир брилу.

Кам'яне коло випадково вирівнювалося з горизонтом, завдяки чому визначався схід та захід сонця в найдовші та найкоротші дні року. Це спонукало стародавніх людей побудувати Стоунхендж навколо них,
– зазначив Майк Піттс.

Завдяки містичному спорудженню люди визначали орбітальний період Місяця і тривалість "сонячного" року.

Теги: Історія LifeStyle Великобританія наука
Джерело: The Daily Mail
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