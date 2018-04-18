17:48
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Загадковий бюджетний смартфон Xiaomi Redmi S2: характеристики, ціна

723 Читать новость на русском
Дизайн Xiaomi Redmi S2 буде схожий до Xiaomi Redmi 5
Дизайн Xiaomi Redmi S2 буде схожий до Xiaomi Redmi 5 / pocketnow

Компанія Xiaomi продовжує радувати поціновувачів власної продукції новими та бюджетними смартфонами. Невдовзі загальній публіці продемонструють Mi 7, Mi A2, Mi 6X та Mi Max 3, а наразі в мережу просочилися характеристики новенького Xiaomi Redmi S2.

На форумі XDA Developers з’явилася інформація про смартфон Xiaomi Redmi S2, згадку про який вдалося знайти в свіжій тестовій версії прошивки MIUI 9. Експерти змогли дізнатися його технічні характеристики та пролити світло на деякі особливості новинки.

Читайте також: Новий смартфон Xiaomi Mi 6X представили у промовідео

Основні характеристики Xiaomi Redmi S2

Виявилося, що смартфон отримає 5,5-дюймовий HD+ IPS-дисплей із співвідношенням сторін 18:9 і роздільною здатністю 1440 х 720 точок. Його апаратною основою стане 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 625.

Також Xiaomi Redmi S2 отримає 2 або 3 Гбайта оперативної та 16 або 32 Гбайти постійної флеш-пам’яті, а також слот для microSD-карти, яка допоможе розширити внутрішнє сховище до 256 Гбайт. Однією з особливостей нового бюджетного смартфона стане подвійна основна камера: основний модуль на 12 Мп ( Sony IMX486 або OmniVision OV12A10) та додатковий модуль на 5 Мп (Samsung S5K5E8). Камера отримає підтримку ефекту розмиття заднього фону та 2-кратний оптичний зум. Фронтальна камера матиме додатковий спалах та підтримку сканера обличчя Face ID.

Мобільний пристрій працюватиме на операційній системі Android 8.1 Oreo, але буде прикритий фірмовою оболонкою MIUI 9.

Читайте також: Huawei представила бюджетний безрамковий смартфон Y6 (2018): характеристики, ціна

Ємність акумулятора складає 3080 міліампер годин, причому вона, ймовірно, отримає підтримку технології швидкого зарядження. Корпус мобільного пристрою виконаний з металу, а на його задній кришці знайдеться місце не тільки для подвійної фотокамери, але й для сканера відбитків пальців.

Дата релізу та ціна Xiaomi Redmi S2

Ціна вас приємно здивує. Смартфон вийде на індійські ринки в травні цього року за ціною 106 доларів (близько 2800 гривень). Пропонується кілька кольорових рішень: чорний, золотий та сріблястий. Проте коли Xiaomi Redmi S2 з’явиться на українському ринку, поки не відомо.

Теги: Техно Смартфони Xiaomi Китай Огляди
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему Украине необходима военная доктрина
сьогодні, 16:58 Почему Украине необходима военная доктрина
Юрій Бутусов 209
З ким домовився ватажок
сьогодні, 16:00 З ким домовився ватажок "тітушок" Саркісян, аби закрили кримінальні провадження щодо нього
Дмитро Гнап 503
Скасування мита між
сьогодні, 15:01 Скасування мита між "ЛНР" та "ДНР" – перший дзвіночок ескалації на фронті
Олексій Чибісов 1819
Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
сьогодні, 14:04 Скільки можна вживати алкоголю, не шкодячи здоров'ю
9221
Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
сьогодні, 13:01 Москва обречена: опасения Украины о союзе России и США напрасны
Павло Казарін 1750
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук