Загадковий бюджетний смартфон Xiaomi Redmi S2: характеристики, ціна

Компанія Xiaomi продовжує радувати поціновувачів власної продукції новими та бюджетними смартфонами. Невдовзі загальній публіці продемонструють Mi 7, Mi A2, Mi 6X та Mi Max 3, а наразі в мережу просочилися характеристики новенького Xiaomi Redmi S2.

На форумі XDA Developers з’явилася інформація про смартфон Xiaomi Redmi S2, згадку про який вдалося знайти в свіжій тестовій версії прошивки MIUI 9. Експерти змогли дізнатися його технічні характеристики та пролити світло на деякі особливості новинки.

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Основні характеристики Xiaomi Redmi S2

Виявилося, що смартфон отримає 5,5-дюймовий HD+ IPS-дисплей із співвідношенням сторін 18:9 і роздільною здатністю 1440 х 720 точок. Його апаратною основою стане 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 625.

Також Xiaomi Redmi S2 отримає 2 або 3 Гбайта оперативної та 16 або 32 Гбайти постійної флеш-пам’яті, а також слот для microSD-карти, яка допоможе розширити внутрішнє сховище до 256 Гбайт. Однією з особливостей нового бюджетного смартфона стане подвійна основна камера: основний модуль на 12 Мп ( Sony IMX486 або OmniVision OV12A10) та додатковий модуль на 5 Мп (Samsung S5K5E8). Камера отримає підтримку ефекту розмиття заднього фону та 2-кратний оптичний зум. Фронтальна камера матиме додатковий спалах та підтримку сканера обличчя Face ID.

Мобільний пристрій працюватиме на операційній системі Android 8.1 Oreo, але буде прикритий фірмовою оболонкою MIUI 9.

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Ємність акумулятора складає 3080 міліампер годин, причому вона, ймовірно, отримає підтримку технології швидкого зарядження. Корпус мобільного пристрою виконаний з металу, а на його задній кришці знайдеться місце не тільки для подвійної фотокамери, але й для сканера відбитків пальців.

Дата релізу та ціна Xiaomi Redmi S2

Ціна вас приємно здивує. Смартфон вийде на індійські ринки в травні цього року за ціною 106 доларів (близько 2800 гривень). Пропонується кілька кольорових рішень: чорний, золотий та сріблястий. Проте коли Xiaomi Redmi S2 з’явиться на українському ринку, поки не відомо.