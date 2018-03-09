Загадково помер ще один футболіст

Футболіст французького "Туру" Томас Родрігес помер в ніч з 8 на 9 березня. Причина смерті спортсмена поки не відома.

Як повідомляє Тoursfc.fr, йому було лише 18 років.

Смерть до футболіста "Туру" Томаса Родрігеса пришла уві сні. У зв'язку з цим, Французька ліга скасувала поєдинок "Туру" проти "Валанс'єна", який повинен був відбутися 9 березня в рамках 29-го туру другого дивізіону Франції.

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Скасовано також зустрічі молодших вікових груп клубу, за які виступав Томас Родрігес. Окрім того, всі матчі Ліги-1 і Ліги-2 почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про футболіста.

Що стало причиною раптової смерті, наразі не повідомляють.

Помер футболіст французького "Туру" Томас Родрігес

Нагадаємо, 4 березня раптово помер гравець "Фіорентини" та збірної Італії Давіде Асторі. Сталося це в одному із готелів в Удіне, де його команда мала провести виїзну гру чемпіонату.



У зв’язку із трагедією усі поєдинки Ліги Чемпіонів і Ліги Європи розпочалися із хвилини мовчання.