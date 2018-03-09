10:40
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Загадково помер ще один футболіст

12836 Читать новость на русском
Помер футболіст французького
Помер футболіст французького "Туру" Томас Родрігес / journal.avers3.com

Футболіст французького "Туру" Томас Родрігес помер в ніч з 8 на 9 березня. Причина смерті спортсмена поки не відома.

Як повідомляє Тoursfc.fr, йому було лише 18 років.

Смерть до футболіста "Туру" Томаса Родрігеса пришла уві сні. У зв'язку з цим, Французька ліга скасувала поєдинок "Туру" проти "Валанс'єна", який повинен був відбутися 9 березня в рамках 29-го туру другого дивізіону Франції.

Читайте також: Італія провела в останню путь футболіста "Фіорентини" Асторі: фоторепортаж

Скасовано також зустрічі молодших вікових груп клубу, за які виступав Томас Родрігес. Окрім того, всі матчі Ліги-1 і Ліги-2 почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про футболіста.

Що стало причиною раптової смерті, наразі не повідомляють.

Помер футболіст французького

Помер футболіст французького "Туру" Томас Родрігес

Нагадаємо, 4 березня раптово помер гравець "Фіорентини" та збірної Італії Давіде Асторі. Сталося це в одному із готелів в Удіне, де його команда мала провести виїзну гру чемпіонату.

У зв’язку із трагедією усі поєдинки Ліги Чемпіонів і Ліги Європи розпочалися із хвилини мовчання.

Теги: Новини спорту Втрати Новини Франції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук