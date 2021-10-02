Голова ТВК Олена Матвієнко повідомила, що реєстрація кандидатів вже завершилася. Найближчим часом комісія має оприлюднити інформацію про них.
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Доля кандидатів вирішувалася на засіданні територіальної виборчої комісії 2 жовтня. Тепер вони мають 9 днів, аби відмовитися від участі у виборах, якщо передумали. Незабаром мають визначити й підприємство, яке друкуватиме бюлетен, а також їхню форму та текст бюлетенів.
Остаточний список кандидатів у мери Харкова:
- Костянтин Немічев, лідер харківського осередку "Нацкорпусу";
- Михайло Добкін, колишній мер Харкова та екснрадеп;
- Валерій Говоров з "Опозиційної платформи – За життя";
- Володимир Плетньов, депутат міськради Харкова від "Партії Шарія"
- Дмитро Маринін, колишній депутат міськради;
- Олександр Кондрусик, самовисуванець, психолог за фахом;
- Ігор Терехов від "Блоку Кернеса – У спішний Харків";
- Олександр Скорик з "Європейської солідарності";
- "слуга народу" Аліна Мустафаєва;
- Сергій Ряполов, потерпілий у справі Кернеса;
- очільник "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка;
- пенсіонер Віктор Величков;
- самовисуванець Денис Ярославський.
Кому відмовили у реєстрації
Наприкінці вересня у реєстрації відмовили Віктору Кеммелю. Все тому, що він надав неповний пакет документів й не вніс застави. Цікаво, що у заяві чоловік написав, що має "природні творчі здібності" у різних галузях. Не зареєстували як кандидата у мери Харкова й Іджрана Ягуб огли Абдуллаєва. У нього також були проблеми з документами та заставою. Крім цього, в автобіографії не було дати й підпису.
Коротко про вибори мера Харкова
- Попередній міський голова Геннадій Кернес помер наприкінці грудня 2020 року в лікарні у Берліні. Згодом Рада призначила позачергові вибори на 31 жовтня 2021 року.
- 11 вересня у місті офіційно стартувала передвиборча кампанія. Заявки від кандидатів на посаду у Харкові почали приймати 21 вересня.
- Політологи стверджують, що у виборчій кампанії лідирують Ігор Терехов та Михайло Добкін. Вони обидва балотуються зі слоганами та думками Геннадія Кернеса.