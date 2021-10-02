Голова ТВК Олена Матвієнко повідомила, що реєстрація кандидатів вже завершилася. Найближчим часом комісія має оприлюднити інформацію про них.

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Доля кандидатів вирішувалася на засіданні територіальної виборчої комісії 2 жовтня. Тепер вони мають 9 днів, аби відмовитися від участі у виборах, якщо передумали. Незабаром мають визначити й підприємство, яке друкуватиме бюлетен, а також їхню форму та текст бюлетенів.

Остаточний список кандидатів у мери Харкова:

Костянтин Немічев , лідер харківського осередку "Нацкорпусу";

, лідер харківського осередку "Нацкорпусу"; Михайло Добкін , колишній мер Харкова та екснрадеп;

, колишній мер Харкова та екснрадеп; Валерій Говоров з "Опозиційної платформи – За життя";

з "Опозиційної платформи – За життя"; Володимир Плетньов, депутат міськради Харкова від "Партії Шарія"

депутат міськради Харкова від "Партії Шарія" Дмитро Маринін, колишній депутат міськради;

колишній депутат міськради; Олександр Кондрусик , самовисуванець, психолог за фахом;

, самовисуванець, психолог за фахом; Ігор Терехов від "Блоку Кернеса – У спішний Харків";

від "Блоку Кернеса – У спішний Харків"; Олександр Скорик з "Європейської солідарності";

з "Європейської солідарності"; "слуга народу" Аліна Мустафаєва ;

; Сергій Ряполов, потерпілий у справі Кернеса;

потерпілий у справі Кернеса; очільник "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка ;

; пенсіонер Віктор Величков ;

; самовисуванець Денис Ярославський.

Кому відмовили у реєстрації

Наприкінці вересня у реєстрації відмовили Віктору Кеммелю. Все тому, що він надав неповний пакет документів й не вніс застави. Цікаво, що у заяві чоловік написав, що має "природні творчі здібності" у різних галузях. Не зареєстували як кандидата у мери Харкова й Іджрана Ягуб огли Абдуллаєва. У нього також були проблеми з документами та заставою. Крім цього, в автобіографії не було дати й підпису.

Коротко про вибори мера Харкова