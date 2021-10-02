Загалом 13 людей: виборча комісія закінчила реєстрацію кандидатів у мери Харкова

Після смерті Геннадія Кернеса парламент призначив позачергові вибори мера Харкова. Міська виборча комісія зареєструвала загалом 13 кандидатів.

Голова ТВК Олена Матвієнко повідомила, що реєстрація кандидатів вже завершилася. Найближчим часом комісія має оприлюднити інформацію про них.

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Доля кандидатів вирішувалася на засіданні територіальної виборчої комісії 2 жовтня. Тепер вони мають 9 днів, аби відмовитися від участі у виборах, якщо передумали. Незабаром мають визначити й підприємство, яке друкуватиме бюлетен, а також їхню форму та текст бюлетенів.

Остаточний список кандидатів у мери Харкова:

Костянтин Немічев , лідер харківського осередку "Нацкорпусу";

, лідер харківського осередку "Нацкорпусу"; Михайло Добкін , колишній мер Харкова та екснрадеп;

, колишній мер Харкова та екснрадеп; Валерій Говоров з "Опозиційної платформи – За життя";

з "Опозиційної платформи – За життя"; Володимир Плетньов, депутат міськради Харкова від "Партії Шарія"

депутат міськради Харкова від "Партії Шарія" Дмитро Маринін, колишній депутат міськради;

колишній депутат міськради; Олександр Кондрусик , самовисуванець, психолог за фахом;

, самовисуванець, психолог за фахом; Ігор Терехов від "Блоку Кернеса – У спішний Харків";

від "Блоку Кернеса – У спішний Харків"; Олександр Скорик з "Європейської солідарності";

з "Європейської солідарності"; "слуга народу" Аліна Мустафаєва ;

; Сергій Ряполов, потерпілий у справі Кернеса;

потерпілий у справі Кернеса; очільник "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка ;

; пенсіонер Віктор Величков ;

; самовисуванець Денис Ярославський.

Кому відмовили у реєстрації

Наприкінці вересня у реєстрації відмовили Віктору Кеммелю. Все тому, що він надав неповний пакет документів й не вніс застави. Цікаво, що у заяві чоловік написав, що має "природні творчі здібності" у різних галузях. Не зареєстували як кандидата у мери Харкова й Іджрана Ягуб огли Абдуллаєва. У нього також були проблеми з документами та заставою. Крім цього, в автобіографії не було дати й підпису.

Коротко про вибори мера Харкова