Загартовує психологічно: у Києві відбувся чемпіонат Сухопутних військ із рукопашного бою

27 березня 2018 року у Києві відбувся чемпіонат Сухопутних військ із рукопашного бою. Військовослужбовці, які ще до армії займалися різними видами єдиноборств, продемонстрували різні стилі бою на татамі.

Вони ненадовго знімають форму й одягають кімоно та бійцівські рукавички. На татамі змагаються чинні військовослужбовці ЗСУ. Віталій єдиноборствами займається більше 10 років. Двократний чемпіон сухопутних військ на війні з перших днів. Застосовувати свої вміння у бою, каже, завжди готовий.

"Зараз більш популярні такі види зброї, як міномети і все інше. От в Аеропорту Донецькому були випадки, що доходило до рукопашного бою, і з ножем билися", – розповів військовий.

Читайте також: Яке місце посіли ЗСУ в рейтингу армій світу: неочікуваний результат

Навіть, якщо у рукопашний не вступаєш, такі навички додають впевненості, запевнив ще один учасник змагань. Чемпіон Збройних Сил 2016 року та призер кубку Президента України.

Увагу приділяють рукопашному бою, щоб військовослужбовець, коли йому важко і немає сил, міг у бою переборювати себе і виконувати завдання. І рукопашна підготовка є для цього стимулом, коли тобі важко психологічно,

– прокоментував Віталій, військовослужбовець ЗСУ, Чемпіон Збройних Сил 2016 року та призер кубку Президента України.

Основам рукопашного бою в армії навчають усіх. Однак, найчастіше це стає у нагоді спецпризначенцям та розвідникам, каже начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук.

"Вони можуть, і в багатьох випадках повинні, застосовувати ці прийоми рукопашного бою. Коли неефективно застосовувати зброю, щоб себе не викрити. Є багато випадків, коли, не порушуючи мінські домовленості, використовуючи прийоми рукопашного бою, підрозділи досягали успіху", – ствердив він.

Читайте також: Ми готові дати відсіч бойовим провокаціям, – Турчинов про загострення на Донбасі

Військові зазначають – рівень рукопашки у ЗСУ росте. Перш за все, тому що до лав Збройних Сил прийшло багато бійців-професіоналів.

Доволі високий рівень. Тому що тут збирається багато видів єдиноборств. Не тільки рукопашний бій, тут є майстри спорту з дзюдо, панкратіону, і багатьох інших єдиноборств. Я вважаю, що рівень дуже високий,

– додав військовослужбовець ЗСУ Віталій.

Переможці чемпіонату Сухопутних Військ поїдуть на чемпіонат Збройних Сил. Такі заходи відбуваються щороку, і щороку учасників більшає.

Нагадаємо, командир НАТО розповів про унікальність української армії.