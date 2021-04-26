В Одеській області в Білгород-Дністровському районі 25 квітня виявили тіла 4 людей. Усі вони були в закинутому колодязі. Правоохоронці класифікували їхню загибель як нещасний випадок.

Тіла загиблих виявили біля одного з сіл Плахтіївської об'єданої громади. Правоохоронці встановлюють обставини події. Слідчі дії тривають. Передісторія На Одещині в закинутому колодязі знайшли тіла 4 людей Які з'явились додаткові деталі у цій справі Як повідомили 24 каналу у поліції, тіла загиблих почали шукати через те, що до правоохоронців звернулись родичі одного із загиблих.

За попередньою інформацією, усі четверо молодих людей святкували день народження.

Місцеві жителі повідомили, що востаннє їх бачили поруч із тим закинутим колодязем.

Поліціейські спільно з ДСНС дістали тіла трьох чоловіків та жінки віком від 23 до 35 років.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".

У пресслужбі поліції додали, що відкрили провадження через масову загибель людей, проте під час огляду тіл жодних ознак насильницької смерті не виявили.

Слідчі продовжують з'ясовувати подробиці цього інциденту та очікують на результати судмедекспертизи. Як надзвичайники діставали тіла загиблих: відео