В закинутому колодязі на Одещині знайшли тіла 4 осіб: деталі інциденту, відео

В Одеській області в Білгород-Дністровському районі 25 квітня виявили тіла 4 людей. Усі вони були в закинутому колодязі. Правоохоронці класифікували їхню загибель як нещасний випадок.
Джерело:24 канал
Тіла загиблих виявили біля одного з сіл Плахтіївської об'єданої громади. Правоохоронці встановлюють обставини події. Слідчі дії тривають.
Передісторія На Одещині в закинутому колодязі знайшли тіла 4 людей
Які з'явились додаткові деталі у цій справі
- Як повідомили 24 каналу у поліції, тіла загиблих почали шукати через те, що до правоохоронців звернулись родичі одного із загиблих.
- За попередньою інформацією, усі четверо молодих людей святкували день народження.
- Місцеві жителі повідомили, що востаннє їх бачили поруч із тим закинутим колодязем.
- Поліціейські спільно з ДСНС дістали тіла трьох чоловіків та жінки віком від 23 до 35 років.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".
- У пресслужбі поліції додали, що відкрили провадження через масову загибель людей, проте під час огляду тіл жодних ознак насильницької смерті не виявили.
- Слідчі продовжують з'ясовувати подробиці цього інциденту та очікують на результати судмедекспертизи.
Як надзвичайники діставали тіла загиблих: відео