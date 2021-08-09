Виявилося, що дитина перебувала там із мамою та хрещеним батьком. Наразі є 2 версії того, що стало причиною смерті.
До теми Недогледіли: в аквапарку Дніпра потонула 9-річна дитина, – ЗМІ
Поліції потрібне відео з камер
Правоохоронцям повідомили, що хлопчик стрибнув і йому стало погано. Однак, щоб підтвердити чи спростувати цю інформацію, слідчим потрібно отримати відео з камер спостереження.
Тоді вже ми будемо говорити про те, чи дійсно йому стало погано або він потонув. Також ми чекаємо результатів судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті й можливих тілесних ушкоджень,
– повідомили в поліції Дніпропетровщини.
У цей момент матір хлопчика була на території аквапарку. Проте вона на певний час відійшла від місця, де сталась трагедія.
А хрещений дитини тоді пішов шукати рятувальний жилет, щоб дитина могла купатися в басейні. У коментарі 24 каналу в поліції Дніпропетровщини розповіли, що вже відкрили кримінальне провадження. наразі цю подію розслідують як нещасний випадок.
Аквапарк після цього закрили
Наступного дня після інциденту на сторінці Happy Day у фейсбуці повідомили, що аквапарк закрили на санітарний день. Його відкриють лише 10 серпня.
Що було відомо раніше
- Померлий був жителем Новомосковського району Дніпра.
- Хлопчика довго не пускали у воду, бо він не вмів плавати.
- Для стрибка він дочекався моменту, коли буде без нагляду.
- Очевидці повідомили, що матір дитини в момент трагедії була на барі.
- Вона прийшла п’яною та почала кричати, що вони більше не прийдуть у цей аквапарк.
- Дитину намагалися врятувати 40 хвилин.
- Весь цей час довкола стояв натовп дітей.