Загибель дитини в аквапарку Дніпра: у поліції мають 2 версії

У Дніпровському аквапарку Happy Day 8 серпня загинула дитина. Правоохоронці розповіли нові деталі цієї трагедії.

Виявилося, що дитина перебувала там із мамою та хрещеним батьком. Наразі є 2 версії того, що стало причиною смерті.

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Поліції потрібне відео з камер

Правоохоронцям повідомили, що хлопчик стрибнув і йому стало погано. Однак, щоб підтвердити чи спростувати цю інформацію, слідчим потрібно отримати відео з камер спостереження.

Тоді вже ми будемо говорити про те, чи дійсно йому стало погано або він потонув. Також ми чекаємо результатів судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті й можливих тілесних ушкоджень,

– повідомили в поліції Дніпропетровщини.

У цей момент матір хлопчика була на території аквапарку. Проте вона на певний час відійшла від місця, де сталась трагедія.

А хрещений дитини тоді пішов шукати рятувальний жилет, щоб дитина могла купатися в басейні. У коментарі 24 каналу в поліції Дніпропетровщини розповіли, що вже відкрили кримінальне провадження. наразі цю подію розслідують як нещасний випадок.

Аквапарк після цього закрили

Наступного дня після інциденту на сторінці Happy Day у фейсбуці повідомили, що аквапарк закрили на санітарний день. Його відкриють лише 10 серпня.

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