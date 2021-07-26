Смерть 4-річного після падіння на фонтані в Дніпрі: матері загрожує в'язниця
Джерело:УНІАН
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо смерті 4-річного хлопчика, який 23 липня смертельно травмувався на фонтані в Дніпрі. Тепер матері померлого загрожує ув’язнення.
Про це повідомили 26 липня. Також медики розповіли, чому малюка не вдалося врятувати.
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Чому померла дитина
Правоохоронці розслідують цей випадок, як злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Якщо вину матері зможуть довести в суді, вона проведе за ґратами до 5 років.
Завідувач відділення реанімації обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров розповів, що стан дитину був вкрай важким. Хлопчику протягом 8 годин робили операцію.
З одного боку це було механічне пошкодження внаслідок падіння на саму трубу. Це пошкодження промежини. Крім цього, гідроудар струменя фонтану завдав численних ушкоджень внутрішніх органів,
– сказав медик.
Коротко про загибель дитини
- 23 липня на фонтані скверу Прибережний впала та травмувалася дитина.
- Хлопчика госпіталізували та намагалися врятувати понад добу.
- Однак це було безрезультатно та 25 липня стало відомо, що потерпілий помер.
- Згодом у мережі оприлюднили відео з моментом падіння дитини.
- Там видно також момент прибуття швидкої допомоги.
- 26 липня журналісти показали, як виглядає цей фонтан.
- Після трагедії там навіть не встановили табличку про небезпеку.
- Тому люди продовжують купатися та бігати по конструкції.