Смерть 4-річного після падіння на фонтані в Дніпрі: матері загрожує в'язниця

26 липня 2021 , 16:21
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Джерело:

УНІАН

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо смерті 4-річного хлопчика, який 23 липня смертельно травмувався на фонтані в Дніпрі. Тепер матері померлого загрожує ув’язнення.

Про це повідомили 26 липня. Також медики розповіли, чому малюка не вдалося врятувати.

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Чому померла дитина

Правоохоронці розслідують цей випадок, як злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Якщо вину матері зможуть довести в суді, вона проведе за ґратами до 5 років.

Завідувач відділення реанімації обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров розповів, що стан дитину був вкрай важким. Хлопчику протягом 8 годин робили операцію.

З одного боку це було механічне пошкодження внаслідок падіння на саму трубу. Це пошкодження промежини. Крім цього, гідроудар струменя фонтану завдав численних ушкоджень внутрішніх органів,
– сказав медик.

Коротко про загибель дитини

  • 23 липня на фонтані скверу Прибережний впала та травмувалася дитина.
  • Хлопчика госпіталізували та намагалися врятувати понад добу.
  • Однак це було безрезультатно та 25 липня стало відомо, що потерпілий помер.
  • Згодом у мережі оприлюднили відео з моментом падіння дитини.
  • Там видно також момент прибуття швидкої допомоги.
  • 26 липня журналісти показали, як виглядає цей фонтан.
  • Після трагедії там навіть не встановили табличку про небезпеку.
  • Тому люди продовжують купатися та бігати по конструкції.
Автор: Олександр Марчак