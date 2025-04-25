Демонструє варварську сутність, – у Кремлі вперше відреагували на вбивство генерала Москалика

У п'ятницю, 25 квітня, в Підмосков'ї підірвали автомобіль, унаслідок чого загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил Росії Ярослав Москалик. У Кремлі вперше прокоментували інцидент.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал. Справу передали для розслідування в центральний апарат слідчого комітету країни-агресорки.

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Що кажуть у Кремлі

Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила про підстави вважати, що до вбивства генерал-майора Москалика буцімто причетні спецслужби України. За її словами, якщо так зване розслідування підтвердить "український слід", це "знову продемонструє варварську сутність Києва".

Київ вкотре показав свою сутність,

– прокоментував підрив автомобіля прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков.

Зазначимо, Москалик став 10-м російським генералом, який загинув після початку повномасштабного вторгнення.

Причиною вибуху близько 10:40 в місті Балашиха, за попередніми даними, стала детонація саморобного пристрою, встановленого поруч з газообладнанням автівки. У той момент військовий нібито виходив з під'їзду свого будинку.