Співробітницю посольства США в Україні виявили з травмою голови, у лікарні жінка померла. Поліція розслідує загибель жінки за статтею "Умисне вбивство". На смерть громадянки США вже відреагували в американському посольстві.

Посольство співпрацює з правоохоронцями

У дипвідомстві кажуть, що співпрацюють з правоохоронними органами. Про це повідомили у фейсбуці на сторінці посольства.

До теми Загибель працівниці посольства США у Києві: які версії розглядає слідство

З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади Посольства США в Україні. Наразі посадовці Посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті,

– мовиться у заяві посольства.

Що відомо про загибель працівниці посольства: