Загибель працівниці посольства США в Україні: реакція дипвідомства
Співробітницю посольства США в Україні виявили з травмою голови, у лікарні жінка померла. Поліція розслідує загибель жінки за статтею "Умисне вбивство". На смерть громадянки США вже відреагували в американському посольстві.
Посольство співпрацює з правоохоронцями
У дипвідомстві кажуть, що співпрацюють з правоохоронними органами. Про це повідомили у фейсбуці на сторінці посольства.
До теми Загибель працівниці посольства США у Києві: які версії розглядає слідство
З невимовним сумом повідомляємо про смерть американки з громади Посольства США в Україні. Наразі посадовці Посольства США у Києві працюють з органами влади для встановлення обставин смерті,
– мовиться у заяві посольства.
Що відомо про загибель працівниці посольства:
- У Києві 30 вересня жінку знайшли із травмою голови у лісопарковій зоні на вулиці Толбухіна. У неї були документи співробітниці посольства.
- У лікарні потерпіла померла.
- Поліція відкрила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".
- Очевидці розповіли силовикам, що бачили неподалік місця, де загинула жінка, чоловіка.
- У поліції припускають, що нападником може бути чоловік віком 30 – 40 років із темним волоссям.
- Незважаючи на це, слідство розглядає і варіант нещасного випадку.
- За словами правоохоронців, працівницю посольства знайшли поблизу залізничної лінії, вона була в спортивному костюмі та в навушниках.