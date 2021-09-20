Вибух міг бути пов'язаний з професійною діяльністю загиблих. Про це повідомив заступник голови обласної прокуратури Олександр Савенко.

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Активна громадянська позиція

Прокурор зауважив, що речниця ДСНС та ветеран мали активну громадянську позицію.

Вони були волонтерами, вони були інструкторами-парамедиками і займалися досить активною діяльністю. Неодноразово перебували в зоні ООС,

– наголосив Савенко.

Могли бути неприязні відносини з певними людьми

Слідчі мають ще одну версію. Зокрема, автомобіль могли підірвати через "неприязні відносини певного кола осіб з цими людьми".

Савенко додав, що слідству потрібно "глибоко і детально" розібратися з особами, які можуть бути причетні до вибуху. Однак посадовець не уточнив, про кого мовиться. Каже про "таємницю слідства".

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