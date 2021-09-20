Загибель речниці ДСНС і ветерана в Дніпрі: прокуратура має 2 версії
Джерело:"Сьогодні"
Поліція розглядає 2 версії загибелі Дар'ї Гречищевої та Олексія Кавлака під час вибуху авто в Дніпрі. Подію кваліфікували як теракт.
Вибух міг бути пов'язаний з професійною діяльністю загиблих. Про це повідомив заступник голови обласної прокуратури Олександр Савенко.
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Активна громадянська позиція
Прокурор зауважив, що речниця ДСНС та ветеран мали активну громадянську позицію.
Вони були волонтерами, вони були інструкторами-парамедиками і займалися досить активною діяльністю. Неодноразово перебували в зоні ООС,
– наголосив Савенко.
Могли бути неприязні відносини з певними людьми
Слідчі мають ще одну версію. Зокрема, автомобіль могли підірвати через "неприязні відносини певного кола осіб з цими людьми".
Савенко додав, що слідству потрібно "глибоко і детально" розібратися з особами, які можуть бути причетні до вибуху. Однак посадовець не уточнив, про кого мовиться. Каже про "таємницю слідства".Зверніть увагу! Криміналіст Валерій Кур назвав 2 основні, на його думку, версії вибуху автомобіля у Дніпрі: кримінальні розборки і дії агресора.
Що відомо про вибух авто в Дніпрі
- У Дніпрі 15 вересня вибухнув автомобіль Nissan Primerа. Це сталось на проспекті Богдана Хмельницького.
- У машині перебували двоє людей: речниця ДСНС на Дніпропетровщині Дар'я Гречищева та ветеран й інструктор тактичної медицини Олексій Кавлак.
- У СБУ заявили, що розслідують справу як терористичний акт.
- ЗМІ припустили, що це могло бути замовне вбивство.