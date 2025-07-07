Її називали "першою леді Курська": стало відомо, хто першим знайшов тіло Старовойта

Тіло Романа Старовойта першим упізнала його 25-річна дівчина та асистентка Поліна, яку в Курську називали "першою леді". Саме вона приїхала на місце трагедії раніше за всіх близьких та підтвердила смерть ексгубернатора.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Тіло колишнього губернатора та ексміністра Романа Старовойта впізнала його 25-річна дівчина Поліна К., яка працювала асистенткою та супроводжувала його у всіх поїздках.

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Тіло Старовойта впізнала його 25-річна дівчина Поліна

Курські пабліки ще за часів губернаторства підозрювали, що пара перебуває у стосунках і називали Поліну "першою леді Курська".

Поліна Корнєєва / Фото з російських ЗМІ

Поліна першою з близьких змогла оперативно приїхати на місце трагедії та офіційно впізнати тіло Старовойта, який вчинив самогубство. Після розлучення у 2021 році з дружиною, від якої залишились двоє доньок, 53-річний Старовойт протягом останнього року жив разом із Поліною, випускницею Курського медуніверситету. Очевидці розповіли, що дівчина плакала на місці події, після чого її посадили в "Аурус".

2024 рік: Роман Старовойт вручає диплом своїй майбутній дівчині Поліні, а за цим спостерігає його тодішній заступник Смирнов.

До слова, ексміністр транспорту Росії Старовойт, звільнений 7 липня, застрелився біля своєї автівки Tesla Model X у селі Мякініно під Москвою.

Самогубство може бути пов'язане з кримінальною справою, яку порушили проти нього за свідченнями ексглави Курської області Олексія Смирнова, заарештованого за підозрою у шахрайстві.