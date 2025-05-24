Про це пише 24 Канал з посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

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Самогубство в гуртожитку в Ужгороді

У гуртожитку Ужгородського коледжу культури загинув студент-актор. Хлопець за кілька годин до самогубства говорив, що "мабуть, не склав національний мультипредметний тест". Після екзамену він записав прощальне відео та зістрибнув з вікна 6-го поверху.

Біля гуртожитку працювали лікарі, які тривалий час намагалися врятувати життя хлопця. Але стабілізувати його стан не вдалося.

В Ужгороді загинув студент після складання НМТ / Фото Віталія Глаголи

Загиблий хлопець приїхав до Ужгорода з Хуста. Два роки він навчався на театральному відділенні. 24 травня він складав НМТ в Ужгородській школі №1 на набережній Незалежності. Від його результату залежало, чи вступить хлопчина на бакалаврат. Студент складав українську мову та літературу, математику та історію України.

Інший юнак розповів, що на перерві хлопець сказав йому, що "напевно не склав". Це були останні слова, які чули від студента.

Мати хлопця терміново виїхала з Хуста до Ужгорода. Про причини самогубства хлопець розповів на відео, яке зберіг в телефоні. У кімнаті студента знайшли записку з паролем і повідомленням "Там все знайдете".

Біля гуртожитку працювали медики та поліція: дивіться відео

Поліція виявила відео, де юнак сказав, що не склав НМТ і був "глибоко розчарований". Він попросив вибачення у своїх батьків, зокрема він звернувся до матері та перепросив за своє рішення.

Нагадаємо, у квітні на Буковині загинув 18-річний курсант академії ДПСУ. Під час слідства правоохоронці встановили, що хлопець вчинив самогубство, незадовго до цього він був у хорошому настрої. Батьки не вірять, що син міг вкоротити собі віку.