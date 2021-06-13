Падіння моделі з балкону у Туреччині: у МЗС підтвердили факт загибелі українки

У Стамбулі за дивних обставин загинула українська модель. 33-річна дівчина впала з балкону 4 поверху і розбилася.

У Генеральному консульстві України у Стамбулі в коментарі 24 каналу підтвердили факт загибелі дівчини. Інформацію українському МЗС надала поліція Туреччини.

Нагадаємо Впала з балкону: у Туреччині за дивних обставин загинула українська модель

З родичами загиблої українки вже зв'язалися

Дівчина випала з балкону 4 поверху 10 червня у Стамбулі. Через загибель українки затримали її співмешканця – громадянина Туреччини. Наразі Генеральне консульство очікує від Державної прокуратури у Стамбулі офіційного повідомлення щодо застосування запобіжного заходу для нього.

Дипломати вже зв'язалися з родичами загиблої українки. Її імені та інших контактних даних за правилами розголошувати не можуть. Зазначимо, що у турецьких ЗМІ, дівчину називають Анжелікою Шрауфант. Тим часом в українських ЗМІ загиблу називають Анжелікою Срабянц. Зазначають, що вона народилася у Сумах.



У турецьких ЗМІ оприлюднили фото загиблої і підозрюваного / Колаж 24 каналу / Фото з hurriyet.com.

Що відомо про загибель української моделі у Стамбулі