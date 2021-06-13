Падіння моделі з балкону у Туреччині: у МЗС підтвердили факт загибелі українки

У Стамбулі за дивних обставин загинула українська модель. 33-річна дівчина впала з балкону 4 поверху і розбилася.
У Генеральному консульстві України у Стамбулі в коментарі 24 каналу підтвердили факт загибелі дівчини. Інформацію українському МЗС надала поліція Туреччини.
Нагадаємо Впала з балкону: у Туреччині за дивних обставин загинула українська модель
З родичами загиблої українки вже зв'язалися
Дівчина випала з балкону 4 поверху 10 червня у Стамбулі. Через загибель українки затримали її співмешканця – громадянина Туреччини. Наразі Генеральне консульство очікує від Державної прокуратури у Стамбулі офіційного повідомлення щодо застосування запобіжного заходу для нього.
Дипломати вже зв'язалися з родичами загиблої українки. Її імені та інших контактних даних за правилами розголошувати не можуть. Зазначимо, що у турецьких ЗМІ, дівчину називають Анжелікою Шрауфант. Тим часом в українських ЗМІ загиблу називають Анжелікою Срабянц. Зазначають, що вона народилася у Сумах.
У турецьких ЗМІ оприлюднили фото загиблої і підозрюваного / Колаж 24 каналу / Фото з hurriyet.com.
Що відомо про загибель української моделі у Стамбулі
- У районі Санкактепе у Стамбулі з вікна балкону випала українка.
- Вона працювала моделлю і зустрічалася із дресирувальником собак на ім'я Бурак Ерджан.
- У день трагедії дівчина посварилася зі своїм хлопцем, голосно поскандаливши у ресторані.
- Через кілька годин після прибуття додому Анжеліка впала з балкона і померла.
- Поліція виявила співмешканця загиблої у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння. У їхньому помешканні був безлад. Поліція також знайшла наркотики.
- Чоловіка затримали за підозрою у вбивстві. Він запевняє, що дівчина сама впала з балкону і він її не штовхав.