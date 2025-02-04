Смерть українця у Братиславі: поліція заперечує свою причетність

Словацька поліція заперечує свою причетність до побиття українця, який помер у Братиславі. Правоохоронці заявили, що слідство не виявило доказів їхнього зв’язку з нападом.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на SME. Словацька поліція заявила, що не знайшла доказів своєї причетності до побиття українця, який помер у Братиславі.

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Поліція відкидає звинувачення

За словами правоохоронців, поліцейські не вчиняли дій, які могли спричинити смерть громадянина України.

Слідчий Управління інспекційних служб виключив цю версію після ретельного вивчення доказів,

– заявила Добяшова.

Матеріали справи передадуть поліції Братислави для подальшого розслідування. Водночас інспекційна служба відкрила справу за фактом можливого перевищення службових повноважень.

Раніше повідомлялося, що в Братиславі після побиття помер українець. За даними ЗМІ, він нібито був бездомним і після крадіжки в магазині його госпіталізували з травмами, після чого він помер.