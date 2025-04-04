Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію та прокуратуру.
До теми Внаслідок вибуху авто на Дніпропетровщині загинув 61-річний депутат міськради Юрій Федько
Які є версії убивства Юрія Федька
Для розслідування злочину створили спільну зі всіма правоохоронними структурами слідчу комісію.
На оперативній нараді було визначено три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з імовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого,
– мовиться в дописі поліції.
Вибух у Дніпрі 4 квітня – це теракт
Спершу поліція не називала ім'я постраждалого. ЗМІ припустили, що це Юрій Федько – голова Лівобережної адміністрації Дніпра.
Те, що поранено саме цього посадовця, підтвердила його заступниця Ольга Козлова. Вона повідомила, що чоловік у реанімації. Постраждала і його дружина.
Пізніше в поліції написали, що через кілька годин після вибуху посадовець помер у лікарні. Відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.
Фото з місця теракту в Дніпрі 4 квітня / Нацполіція
"Чоловік разом з дружиною в момент вибуху знаходився у салоні автомобіля. Внаслідок теракту посадовець загинув. Його дружина отримала тілесні ушкодження, наразі вона перебуває у лікарні", – навели дані в прокуратурі.
Правоохоронці оглянули місце події, зібрали речові докази. Триває комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.