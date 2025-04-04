Вибух у Дніпрі визнали терактом: є три версії, чому загинув Юрій Федько

Зранку 4 квітня у Дніпрі пролунав вибух. Поліція повідомила, що вибухнуло авто з місцевим чиновником і його дружиною. Тепер стало відомо, що подію кваліфікували як теракт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію та прокуратуру.

До теми Внаслідок вибуху авто на Дніпропетровщині загинув 61-річний депутат міськради Юрій Федько

Які є версії убивства Юрія Федька

Для розслідування злочину створили спільну зі всіма правоохоронними структурами слідчу комісію.

На оперативній нараді було визначено три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з імовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого,

– мовиться в дописі поліції.

Вибух у Дніпрі 4 квітня – це теракт

Спершу поліція не називала ім'я постраждалого. ЗМІ припустили, що це Юрій Федько – голова Лівобережної адміністрації Дніпра.

Те, що поранено саме цього посадовця, підтвердила його заступниця Ольга Козлова. Вона повідомила, що чоловік у реанімації. Постраждала і його дружина.

Пізніше в поліції написали, що через кілька годин після вибуху посадовець помер у лікарні. Відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.

Фото з місця теракту в Дніпрі 4 квітня / Нацполіція

"Чоловік разом з дружиною в момент вибуху знаходився у салоні автомобіля. Внаслідок теракту посадовець загинув. Його дружина отримала тілесні ушкодження, наразі вона перебуває у лікарні", – навели дані в прокуратурі.

Правоохоронці оглянули місце події, зібрали речові докази. Триває комплекс слідчих та оперативних заходів для встановлення всіх обставин злочину та його розкриття.