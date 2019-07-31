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      Загибель 15-річного підлітка під час мирної ходи: який проект присвятили хлопцю музиканти

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      Харків’янину Данилу Дідику було лише 15 років і він віддав життя за незалежність сучасної України. Він загинув у 2015 році під час мирної ходи в центрі Харкова. Тоді на чолі колони вибухнула бомба й загинули четверо людей. Серед них був і школяр Данило. Зараз іменем Данила називають турніри і школи, а відомі музиканти створили проект у пам'ять про героїчного підлітка.

      Минуло понад чотири роки, а в кімнаті Дані батьки не змінили нічого. Щоправда, нових фото тут вже не буде, адже Данилові Дідику назавжди лишилося 15 років.

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      Десятикласник Данило Дідик загинув 22 лютого 2015 року. Підліток був учасником ходи на честь річниці Революції Гідності, одним із перших йшов проспектом Григоренка, коли пролунав вибух. Це був теракт й тоді постраждало 11 людей, а ще четверо загинули.

      Події в Харкові
      Події в Харкові

      Батько розповідає, Данило завжди носив жовто-блакитну стрічку. Навіть тоді, коли за неї в Харкові могли убити. А в день вибуху сказав батькам, що йде до друзів.

      Він дуже бережно до нас ставився. Тому він садив мене навпроти й розповідав вже після, як проходила яка акція, де вони замальовували прапори й ще щось. Знаючи характер Данила, я розумію, що заперечити йому щось було неможливо,
      – розповів батько Анатолій Дідик.

      Данило Дідик
      Данило Дідик

      Під час ходи Данило разом із активістами "тримав у колоні периметр". Так активісти від нападів охороняли людей всередині, бо поліцейського кордону було замало. Як і перевірки, яка просто не виявила схований боєприпас.

      Була пряма трансляція по "ICTV", яку перервали й диктор сказав про те, що це термінові новини – в центрі Харкова відбувся вибух й даних про потерпілих поки немає. Я тоді чітко відчув, що з Данею щось сталося,
      – пояснив батько Анатолій Дідик.

      Анатолій Дідик
      Анатолій Дідик

      На згадку про Данила Дідика в Харкові проводять футбольний турнір, його іменем назвали пластовий курінь і дитячу спортивну школу на Дніпропетровщині. А в рідній школі відкрили лише меморіальну дошку ч6ерез три роки після трагедії. Проте присвоїти ім'я Данила Дідика відмовилися, попри те, що петиція за це зібрала п’ять тисяч голосів. Мовляв, не хочуть перетворювати школу на кладовище.


      Меморіальна дошка

      Тим часом, волонтери та музиканти готують запис альбому, який присвятили Дані. До проекту долучились чимало відомих артистів. Вже є треки "KOZAK SYSTEM" та "Братів Гадюкіних", а ще пообіцяли приєднатися "Антитіла", "ТНМК" і Валерій Харчишин із гурту "Друга ріка".

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      Теги: Новини України Новини Харкова Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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