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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Загибель дітей у Запоріжжі і як "вирізали" Медведчука з історії про Стуса – топ-5 відео тижня

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Топ-5 відео тижня
Топ-5 відео тижня / 24 канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Смертельна ДТП на Запоріжжі: вантажівка мало не розчавила маршрутку з людьми

31-річний мешканець Краматорська Руслан Щербина перебуває у стані шоку та не може повірити у те, що сталось. КАМАЗ, за кермом якого він був, в'їхав у маршрутку з людьми, які поверталися з курортної Кирилівки. П'ятеро дітей та один дорослий загинули, ще 15 пасажирів опинились у лікарні – у них черепно-мозкові травми, переломи хребта, ребер та ключиць, сильні забої.

Дивіться відео про суд над винуватцем смертельної ДТП

Скандал з фільмом про Стуса: автори злякалися Медведчука

Про дисидента Василя Стуса знімають фільм і виявилося, що ключову сцену – суду, де його відправили у заслання звідки він не вернувся – вирізали зі сценарію. А все через постать адвоката Стуса Віктора Медведчука проти якого виступав і сам в'язень радянського режиму. Зі сценарію наче зникли всі згадки про Віктора Медведчука. Кажуть, про це попросили у прес-службі згаданого політика.

Дивіться відео про деталі судового процесу та причини зміни сценарію на "користь" Медведчука

"Забійні рани обличчя, перелом кісток носа": дитячого спортивного тренера підозрюють у побитті жінки

Під Києвом двоє чоловіків жорстоко побили жінку, яка потрапила під гарячу руку за зауваження перехожим. Вона закликала не кидати порожні пляшки на вулиці. Нападниками виявились брати, один з яких – професійний спортсмен та тренер з бойових мистецтв. За словами чоловіка постраждалої, лікарі посадили цих двох молодиків, ховаючи їх в машині швидкої, щоб народ, який зібрався, не вчинив самосуд.

Дивіться відео про свідчення очевидців та спростування від підозрюваного

Дивні обставини вбивства російських журналістів у Центральноафриканській Республіці

У вівторок, 7 серпня, у Москві поховали загиблого в Африці режисера Олександра Расторгуєва, а також попрощалися з його колегами – журналістом Орханом Джемалем і оператором Кирилом Радченком. Вони знімали у Центральноафриканській Республіці фільм про діяльність так званих "вагнерівців" – приватної армії Путіна. Існують певні обставини, що викликають подив. Наприклад, обстріл автомобіля відбувся так, що троє журналістів загинуло, а водій – вижив. Також відомо, що поруч їхало ще одне авто, у бік якого зовсім не було пострілів.

Дивіться відео про деталі розслідування нападу на журналістів

Ford Mustang чорно-жовтого кольору у Львові дістався у подарунок дівчині від коханого

У суботу, 11 серпня, львівський ІТ-бізнесмен Михайло Лазор привітав свою кохану Анастасію Кабанову з днем народження на очах у всього міста, а також вразити подарунком. Святковий сюрприз – Ford Mustang чорно-жовтого кольору та ціле шоу з його врученням – для Анастасії влаштували всього лише за день, а для цього залучили майже два десятки людей.

Дивіться відео про ідейний, ненав'язливий та романтичний подарунок

 

Теги: Новини України Віктор Медведчук Аварії та ДТП Кримінальні новини журналісти Жертви Новини Запоріжжя Кіно Новини Києва Африка Новини Львова Ford Відео тижня
Джерело: 24 канал
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