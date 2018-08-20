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Загибель планериста з України у Македонії: деталі від МЗС

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У МЗС сповістили подробиці щодо загибелі планериста з України у Македонії (ілюстративне фото)
У МЗС сповістили подробиці щодо загибелі планериста з України у Македонії (ілюстративне фото) / Соцмережі

Український планерист після подвійного зіткнення з громадянином Британії у небі над Македонією загинув внаслідок розриву аорти. Наразі його родичі відмовляються від будь-яких претензій щодо трагедії. Тіло українця буде доправлено на Батьківщину авіатранспортом орієнтовно 22 серпня.

Про це розповів директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, передає УНІАН.

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За його словами, 17 серпня українець разом із іншими парапланеристами з України здійснювали політ в районі македонського міста Крушево: загалом було близько 20 осіб.

"У цей самий час у згаданій місцевості проходили змагання з парапланеризму British Open, які зібрали значну кількість учасників. На жаль, внаслідок подвійного зіткнення у небі громадянина України з громадянином Великої Британії обидва учасники інциденту загинули", – зазначив дипломат.

Також він додав, що громадянину України вдалося відкрити резервний парашут, але бригада медиків, які прибула на місце інциденту, констатувала його смерть.

"Причина смерті – розрив аорти", – зауважив представник МЗС України.

Крім того, Погорельцев переконує, що у Македонії перебувають родичі донька та дружина загиблого – вони наразі займаються питаннями доправлення тіла на Батьківщину.

Водночас директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ підкреслив, що за фактом загибелі парапланеристів прокуратура міста Прілеп порушила кримінальну справу.

Тимчасово повірений у справах України в Республіці Македонія був присутнім під час допиту прокурором міста Прілеп родичів загиблого українця. Вони відмовляються від будь-яких претензій щодо трагедії. Тіло загиблого планується відправити до України авіатранспортом, орієнтовно, в середу, 22 серпня. Співробітниками Посольства оформлено відповідні документи, надано сприяння у репатріації тіла,
– констатував Сергій Погорельцев.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що 56-річний український парапланерист Ігор Волов загинув під час змагань у Македонії, зіткнувшись у небі зі спортсменом із Великої Британії 54-річним британець Іннесом Пауеллом. Зазначалося, що українець загинув на місці події, а британець після кількох спроб реанімації помер у лікарні.

Теги: Новини України Новини спорту Кримінальні новини Македонія МЗС України
Джерело: 24 Канал
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