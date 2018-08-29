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Загибель скутеристів у ДТП на Львівщині: подробиці з місця трагедії

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28 серпня близько півночі на дорозі у селі Жарків, що на Львівщині, трапилась аварія: мікроавтобус та скутер не розминулися. 18-річний водій скутера та 19-річний пасажир загинули на місці. А от за кермом автомобіля був поліцейський напідпитку – він суттєвих травм не отримав.

Про це розповіла у прямому ефірі 24 каналу журналістка Софія Трощук.

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Місцеві мешканці кажуть, що водій автомобілю Renault Trafic повертався із клубу, а юнаки туди якраз прямували. 

У Жаркові було свято Першої Пречистої, у клубі були танці. Десь без 10 хвилин північ мені син розповів, що сталася велика біда – загинули два хлопці,
– розповіла жителька села Іванка.

І додала, що імовірний винуватець трагедії і загиблі мешкали у селі неподалік, до того ж жили на одній вулиці.


Renault Trafic одразу після аварії

Бабуся одного із загиблих юнаків, пані Ярослава, розповіла, що на момент приїзду швидкої її онук був ще живий, та згодом медики повідомили, що його травми не сумісні з життям. За її словами, онук тільки нещодавно повернувся з Болгарії, де і працював, і проходив туристичну практику. 

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, слідчі дії тривають. Та відомо, що це не перший такий випадок у районі: у червні 2018 поліцейський із Бузького відділу збив на смерть літню жінку на велосипеді. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в організмі водія автомобіля, що скоїв наїзд на скутеристів, було 0,5 проміле алкоголю. 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Діти і неповнолітні Новини Львова Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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