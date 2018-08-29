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Загибель скутеристів у ДТП на Львівщині: родичі винуватця та загиблих дали коментарі

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Двоє молодих хлопців їхали на дискотеку, але не доїхали. Бо в цей момент на сільській дорозі на Львівщині з'явився мікроавтобус. За його кермом був п'яний слідчий. Випив, бо посварився з дівчиною. А, зрозумівши, що збив хлопців насмерть, кинувся втікати.

На місці аварії досі сліди крові. Все сталося вночі на сільській дорозі. Хлопці на скутері їхали на дискотеку, а водій мікроавтобуса саме повертався звідти. Не розминулися.

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"Була 12 вечора в Жаркові був празник, і танці були в клубі. Прийшов син і каже, що сталася велика біда, двох хлопців забили, хто – машина, – згадує місцева мешканка Іванка.

18-річний водій та 19-річний пасажир скутера загинули на місці. Водія ж мікроавтобуса майже не травмувало. Він спробував втекти, але наздогнали селяни. Чоловік був напідпитку, у крові виявили 0,5 проміле алкоголю. Він виявся слідчим одного з відділів поліції Львівщини.

Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає максимальне покаранння у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років. Матеріали досудового розслідування будуть направлені в прокуратуру,
– зазначила речниця Головного управління Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Коментувати ситуацію в Буському відділку поліції, де працює слідчий нам відмовились.

"Я не можу давати ніяких жодних коментарів. Тим більше є прокуратура, яка займається по працівнику", – сказав заступник начальника Буського райвідділу поліції Микола Патинок.

Усі учасники аварії були знайомі між собою, з одного села та навіть жили на одній вулиці. Загиблий вісімнадцятирічний Тарас навчався туризму у Львові і тільки повернуся з практики з Болгарії. А старший хлопець Богдан нещодавно повернувся з заробітків.

Дуже добре вчився, чотири екзамени зарахували, а два тільки здавав. Той хлопчик на рік старший, він був в Польщі,
– згадує Ярослава, бабуся загиблого водія скутера. 

Бабуся водія мікроавтобуса каже, що того вечора її онук посварився із дівчиною. Але те, що Назар сів за кермо п'яним не вірить. "Людина, як людина. Вчився, в університеті, вчився, і додому приїжджав, і ніколи – тако щою він там напивався, і якесь таке робив", – розповіла бабуся водія легковика Марія.


Renault Trafic одразу після аварії

Тим часом, винуватця аварії вже затримали і відкрили кримінальне провадження. Це не перший такий випадок із поліцейськими в цьому районі. У червні 43-річний полісмен із Буського відділу збив насмерть літню велосипедистку.

Теги: Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Жертви Поліція ДТП за участю поліції
Джерело: 24 канал
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