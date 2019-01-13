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      Загибель українського журналіста в Польщі: що відомо про стан його дружини

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      Роман Кісіль з дружиною Марією
      Роман Кісіль з дружиною Марією / Фото з соціальної мережі

      10 січня в аварії в Польщі загинув український журналіст Роман Кісіль. За життя його дружини й досі борються лікарі, проте її вже перевезли до Варшави, поки стан залишається тяжким.

      До польської столиці приїхала родина постраждалих.

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      Активісти з Варшави та друзі родини збирають кошти на лікування.

      Марічка знаходиться у тяжкому стані. По-перше, зараз потрібні гроші, щоб поставити її на ноги, пройти усі реабілітації. Адже нам відомо, що реабілітації інколи дорожчі, ніж сам процес лікування. Так само потрібні гроші на виховання Софійки, оскільки в сім’ї працював фактично лише Роман,
      – розповіла подруга родини Наталія Панченко.

      За словами друга сім'ї Юрія Банахевича, завтра вирішиться питання з перевезенням тіл Романа і його матері в Україну для подальшого поховання. Дитинка з бабусею, поки що перебуває у Варшаві. Він також додав, що 12 січня консул Світлана Криса взяла під консульську опіку дівчинку.

      Наразі триває слідство, поки що поліція не дає чіткої відповіді, що саме стало причиною смертельної аварії. 

      Фото з місця аварії
      Фото з місця аварії

      Нагадаємо, ДТП сталася вранці 10 січня в місті Ілжа Мазовецького воєводства. Разом із Романом Кісілем загинула також його 60-річна мати. Дитина журналіста, яка також була в авто, на щастя, не постраждала.

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Польщі Діти і неповнолітні Жертви
      Джерело: 24 канал
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