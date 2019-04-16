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      Загибель усієї риби та клейка речовина у водоймі: забруднення річки на Житомирщині

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      Люди потерпають від мертвої річки на Житомирщині. Уже кілька років жителі Баранівського району страждають від промислових скидів у річку Хомора. У водоймі масово загинула риба, а також її заполонила невідома клейка речовина із неприємним запахом.

      Вода в річці Хомора стала молочно-білого кольору, а замість риби та водоростей там почали плавати кількаметрові шматки клейкої речовини. Сморід простягнувся на кілька кілометрів.

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      "Це сьогодні нонсенс, коли ти живеш поруч з річкою, але вийти немаєi ніякої можливості. Запах каналізації навіть у квартирі. Ми закладаємо вікна, щоб ніяких щілин не було й не йшов оцей сморід", – розповіла місцева мешканка Діана Кошова.

      Річка Хомора
      Місцевий мешканець показує рівень забрудненості в річці Хомора

      Окрім того, у річці загинула вся риба. Кілька кілограмові соми та лящі викидалися на берег зі смердючої води, де і вмирали. Така ситуація триває вже кілька років.

      Річка вже без сумніву мертва. Клей зараз скрізь, проте пару років тому тут ще можна було ловити рибу. Зараз все забилося клеєм і між ним повиростав очерет,
      – додав місцевий житель Олександр Коваленко.

      У місцевій райдержадміністрації розповідають, що їхню річку отруює Понінківська картонна фабрика, що на Хмельниччині. Уже декілька років із цим намагаються боротися, проте результатів так і немає.

      "Міністерство екології зверталось до суду, щоб закрити це підприємство. З Київського окружного суду справа була передана у Волинський окружний суд, який не задовольнив прохання і не позбавив фабрику ліцензії", – пояснив голова Баранівської райдержадміністрації Микола Вельчинський.

      За словами фахівців, клейстер, який скидають у воду, є смертельним для всіх живих організмів у водоймі. Окрім того, площа забруднення постійно збільшується. Схожа ситуація вже і в сусідній річці Случ.

      Цей клейстер утворюється через перероблювання макулатури. Він виходить схожим на желеподібну масу, яка заполоняє повністю все дно річки та не дає можливості живим біоресурсам дихати,
      – розповіла начальниця відділу лабораторного контролю Інспекції Поліського округу Ірина Березюк.

      На самій фабриці від коментарів відмовилися. Кажуть, що керівник у відпустці. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом загибелі риби та забруднення річки. Проте місцеві у справедливість не вірять. Якщо ситуація не виправиться, то обіцяють діяти радикальніше. Зокрема перекриватимуть дороги державного значення.

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      Теги: Новини України Екологія Новини Житомира Міністерство екології
      Джерело: 24 канал
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