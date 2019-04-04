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      Загибель Яни Червоної та Олександра Милютіна на Донбасі: фото прощання з героями

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      Похорон Яни Червоної і Олександра Мілютіна на Донбасі - фото
      Прощання з Яною Червоною з позивним "Відьма" та Олександром Милютіним із позивним "Дєда" / Колаж 24 канал

      У Харкові та Бахмуті (колишня назва – Артемівськ) на Донеччині відбулися церемонії прощання з загиблими на Донбасі українськими воїнами – Яною Червоною з позивним "Відьма" та Олександром Милютіним із позивним "Дєда". Обидвох провести в останню путь прийшли як місцеві жителі, так і побратими українських захисників.

      На початку квітня на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків (пряме влучання міни у бліндаж) загинула кулементниця Яна Червона із позивним "Відьма". Разом із нею своє життя віддав Олександр Милютін із позивним "Дєда". Обидвоє були воїнами окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна".

      Читайте також: Втрати на фронті: ким були герої Яна Червона та Олександр Мілютін

      Прощання з Яною відбулося 4 квітня у Харкові біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Як видно з фото, які у оприлюднили у мережі, провести в останню путь українську захисницю прийшло багато людей. Як харків’яни, так і побратими воїна несуть до її труни квіти.

      Як Харків прощався з Яною Червоною // фото: IT Sector Харків

      Прощання з Олександром Милютіним відбулося у Бахмуті. Чоловіка поховали на місцевому кладовищі, а його труну було огорнуто у прапор України. Перед цим з ним попрощалися на одній із площ міста. Траурну церемонію відвідали як рідні та близькі, так і місцеві жителі та бійці Об’єднаних сил.

      Як у Бахмуті прощалися з Олександром Милютіним // фото: 24 канал 

      Напередодні у мережі показали кадри з місця загибелі "Відьми" та "Дєда".

      У цьому пеклі вижити у Яни Червоної не було жодного шансу,
      – так прокоментував одну зі світлин командир батальйону "Донбас Україна" В'ячеслав Власенко.

      У Яни вдома залишилися чоловік і двоє дітей. Загиблих воїнів за мужність та героїзм мають нагородити посмертно.

      якою сьогодні є ситуація на Донбасі: 

      Окуповані території. Донбас, Схід, обстріли, бойовики
      Карта окупованих територій на Сході України

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Новини Харкова Новини Донецька Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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