Загибель Яни Червоної та Олександра Милютіна на Донбасі: фото прощання з героями

У Харкові та Бахмуті (колишня назва – Артемівськ) на Донеччині відбулися церемонії прощання з загиблими на Донбасі українськими воїнами – Яною Червоною з позивним "Відьма" та Олександром Милютіним із позивним "Дєда". Обидвох провести в останню путь прийшли як місцеві жителі, так і побратими українських захисників.

На початку квітня на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків (пряме влучання міни у бліндаж) загинула кулементниця Яна Червона із позивним "Відьма". Разом із нею своє життя віддав Олександр Милютін із позивним "Дєда". Обидвоє були воїнами окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна".

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Прощання з Яною відбулося 4 квітня у Харкові біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Як видно з фото, які у оприлюднили у мережі, провести в останню путь українську захисницю прийшло багато людей. Як харків’яни, так і побратими воїна несуть до її труни квіти.

Як Харків прощався з Яною Червоною // фото: IT Sector Харків

Прощання з Олександром Милютіним відбулося у Бахмуті. Чоловіка поховали на місцевому кладовищі, а його труну було огорнуто у прапор України. Перед цим з ним попрощалися на одній із площ міста. Траурну церемонію відвідали як рідні та близькі, так і місцеві жителі та бійці Об’єднаних сил.

Як у Бахмуті прощалися з Олександром Милютіним // фото: 24 канал

Напередодні у мережі показали кадри з місця загибелі "Відьми" та "Дєда".

У цьому пеклі вижити у Яни Червоної не було жодного шансу,

– так прокоментував одну зі світлин командир батальйону "Донбас Україна" В'ячеслав Власенко.

У Яни вдома залишилися чоловік і двоє дітей. Загиблих воїнів за мужність та героїзм мають нагородити посмертно.



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