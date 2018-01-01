Загибла правозахисниця на Київщині пророчила свою долю

1 січня на Київщині знайдено мертвою Ірину Ноздровську, сестру загиблої у резонансній ДТП. Тіло Ірини знайшли в річці, жінка була роздягненою.

Про це повідомила учасниця пошукової групи Ольга Ковальчук у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Вона була в розпачі через те, що не вірила, що вона доведе цю справу до кінця. Вона написала таку дивну фразу : "Я віддам своє життя на те, щоб відстояти світлу пам'ять Світланки", – зазначила Ковальчук.

Батьки загиблої розповіли, що їхній доньці раніше надходили погрози зі сторони колишнього чоловіка її сестри, який забрав дитину. Це була друга справа, якою займалася правозахисниця. Жінка намагалася повернути сина своєї загиблої сестри.

Будь-які докази, які були на той момент, намагалися приховати. І навіть автівку, яка була побита, повернули власнику. Тобто експертиза не встановлювалася, вони були підроблені, – додала учасниця пошукової групи.

До слова, поліція відкрила провадження про "умисне вбивство" юристки Ірини Ноздровської, яка була сестрою загиблої у резонансній ДТП на Київщині.