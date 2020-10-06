У Харкові 6 жовтня відбулося прощання з офіцерами й курсантами, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом. Після офіційної церемонії прощання вантажівки з тілами загиблих військових погрузили в літаки й відправили до їхніх рідних міст.

У Харкові з загиблими прийшли попрощатися понад 3 тисячі людей, зокрема й президент Володимир Зеленський разом з дружиною, розповіла корреспондентка 24 каналу з місця подій.

До слова У Харкові попрощалися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 військовими: фото, відео

Далі тіла військових повезли на Чугуївський аеродром. Дуже символічно, адже саме сюди вони не змогли долетіти під час авіакатастрофи. Тепер саме звідси вони й здійснили свій останній політ.

Тіла з загиблими в авікатастрофі під Чугуєвом відправили додому: відео

Загиблих військових відправили додому: дивіться фото

Загиблі в авіакатастрофі військові:

Богдан Кишеня, 30 років – майор.

Олексій Остапенко, 28 років – капітан.

Дмитро Добреля, 28 років – капітан.

Ашраф Мсуя, 29 років – старший лейтенант.

Олег Козаченко, 40 років – старший лейтенант.

Євгеній Іванов, 42 роки – прапорщик.

Олег Широчук, 40 років – прапорщик.

Роман Корчовський, 21 рік – старший сержант.

Володимир Олабін, 20 років – курсант.

Євген Скоробогатько, 27 років – старший солдат.

Олександр Скочков, 20 років – солдат.

Андрій Роспотнюк, 21 рік – солдат.

Максим Хом’ячук, 21 рік – солдат.

Андрій Померанцев, 25 років – солдат.

Дмитро Андрущенко, 20 років – молодший сержант.

Руслан Шеремет, 22 роки – солдат.

Артем Дудла, 21 рік – солдат.

Олександр Клевець – солдат.

Дмитро Студінський – солдат.

Костянтин Зибюк – солдат.

Дмитро Донець, 19 років – солдат.

Богдан Матвійчук, 19 років – солдат.

Микола Микитченко, 22 роки – сержант.

Ростислав Булій – солдат.

Богдана Кишеню, Ашрафа Мсуя та Євгенія Іванова поховають на Преображенському кладовищі в Чугуєві. На кладовищах у Харкові поховають Олексія Остапенка та Олега Широчука, Дмитра Добрелю, Артема Дудлу.

У Харківській області поховають також Дмитра Андрущенка та Руслана Шеремета. З уродженцем Львівщини Віталієм Вільховим попрощалися ще раніше, адже він помер у лікарні, тож проблем з ідентифікацією не було. Решту військових нині повезли в інші регіони – загалом 11 областей.



Авікатастрофа під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу