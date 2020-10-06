Загиблі в авіакатастрофі військові пішли в останній політ з Чугуєва: фото й відео
У Харкові 6 жовтня відбулося прощання з офіцерами й курсантами, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом. Після офіційної церемонії прощання вантажівки з тілами загиблих військових погрузили в літаки й відправили до їхніх рідних міст.
У Харкові з загиблими прийшли попрощатися понад 3 тисячі людей, зокрема й президент Володимир Зеленський разом з дружиною, розповіла корреспондентка 24 каналу з місця подій.
До слова У Харкові попрощалися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 військовими: фото, відео
Далі тіла військових повезли на Чугуївський аеродром. Дуже символічно, адже саме сюди вони не змогли долетіти під час авіакатастрофи. Тепер саме звідси вони й здійснили свій останній політ.
Тіла з загиблими в авікатастрофі під Чугуєвом відправили додому: відео
Загиблих військових відправили додому: дивіться фото
Загиблі в авіакатастрофі військові:
- Богдан Кишеня, 30 років – майор.
- Олексій Остапенко, 28 років – капітан.
- Дмитро Добреля, 28 років – капітан.
- Ашраф Мсуя, 29 років – старший лейтенант.
- Олег Козаченко, 40 років – старший лейтенант.
- Євгеній Іванов, 42 роки – прапорщик.
- Олег Широчук, 40 років – прапорщик.
- Роман Корчовський, 21 рік – старший сержант.
- Володимир Олабін, 20 років – курсант.
- Євген Скоробогатько, 27 років – старший солдат.
- Олександр Скочков, 20 років – солдат.
- Андрій Роспотнюк, 21 рік – солдат.
- Максим Хом’ячук, 21 рік – солдат.
- Андрій Померанцев, 25 років – солдат.
- Дмитро Андрущенко, 20 років – молодший сержант.
- Руслан Шеремет, 22 роки – солдат.
- Артем Дудла, 21 рік – солдат.
- Олександр Клевець – солдат.
- Дмитро Студінський – солдат.
- Костянтин Зибюк – солдат.
- Дмитро Донець, 19 років – солдат.
- Богдан Матвійчук, 19 років – солдат.
- Микола Микитченко, 22 роки – сержант.
- Ростислав Булій – солдат.
Богдана Кишеню, Ашрафа Мсуя та Євгенія Іванова поховають на Преображенському кладовищі в Чугуєві. На кладовищах у Харкові поховають Олексія Остапенка та Олега Широчука, Дмитра Добрелю, Артема Дудлу.
У Харківській області поховають також Дмитра Андрущенка та Руслана Шеремета. З уродженцем Львівщини Віталієм Вільховим попрощалися ще раніше, адже він помер у лікарні, тож проблем з ідентифікацією не було. Решту військових нині повезли в інші регіони – загалом 11 областей.