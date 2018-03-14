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Загине багато персонажів, – з'явились деталі останнього сезону "Гри престолів"

593 Читать новость на русском
Останній сезон
Останній сезон "Гри престолів"

Популярний американський серіал "Гра престолів" об'єднав тисячі людей, які з нетерпінням очікують кожної наступної серії. Відтак представники телеканалу НВО заявляють, що останній сезон багатосерійної стрічки не розчарує фанатів.

Про це заявила віце-президент каналу НВО Франческа Орсі, передає Variety.

Як відомо, продюсери серіалу "Гра престолів" анонсували вихід останнього восьмого сезону в 2019 році. Він буде складатись з 6 серій. Тільки один з епізодів серіалу коштував 15 мільйонів доларів.

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Раніше зірка серіалу Мейсі Вільямс, які зіграла роль Арії Старк, розповідала, що повністю прочитала сценарій 8 сезону "Гри престолів". Англійська актриса спростувала чутки про те, що буде кілька кінцівок у "Гри престолів". Водночас представник каналу заявила, що в останньому сезоні загине багато персонажів.

Це був дійсно потужний момент в нашому житті і кар'єрі. Ніхто з акторів не бачив сценарію до цього і по мірі прочитання вони розуміли, що їх персонажі гинуть один за іншим,
– розповіла Франческа Орсі.

Окрім цього, віце-президент каналу НВО додала, що всі актори після прочитання сценарію аплодували впродовж 15 хвилин, а дехто навіть плакав.

Що таке "Гра престолів"?
Це екранізація циклу романів "Пісні льоду та полум’я", які написала Джорджа Мартіна. Вперше "Гра престолів" вийшла на телеекрани в квітні 2011 року. Наразі є 7 сезонів серіалу, однак продюсери готують до випуску останні заключні серії.

Теги: LifeStyle Гра престолів
Джерело: 24 Канал
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