Загинув на Донбасі від пострілу в спину: на Дніпропетровщині прощалися з воїном – фото

У селі Миколаївка на Дніпропетровщині 28 квітня поховали бійця Івана Ковальовського. Він загинув напередодні на сході від ворожого пострілу в спину.
Джерело:Оперативне командування "Північ"
На нього з війни чекали троє дітей і дружина. Загиблому бійцю було 48 років.
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Куля ворожого снайпера поцілила в спину чоловікові, коли той стояв на спостережному пункті. Від пробитого хребта і черевної порожнини він одразу помер. Вперше про це повідомила Городенківська міська рада.
Як відбувався похорон
- Церемонію прощання провели за всіма військовими канонами
- Ховали героя за участі почесної варти та військового оркестру.
- У пам'ять про полеглого воїна лунав військовий салют.
- Труну покрили Державним Прапором України.
- Його згодом разом із Грамотою скорботи та пошани від головнокомандувача ЗСУ передали родині загиблого. Це зробив начальник відділу морально-психологічного забезпечення військ ОК "Північ".
Церемонія поховання Івана Ковальовського / Фото Оперативного командування "Північ"
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Що відомо про Івана Ковальовського
Чоловік мав позивний "Африка". Він отримав його, оскільки раніше служив у Сьєрра-Леоне. Загиблий був родом з Івано-Франківщини. Ще 6 років тому захисник вже отримував поранення в тоді ще зоні АТО.
У 2015 році воїн підірвався на розтяжці та зазнав важких травм. Лікувався Ковальовський у Дніпропетровському госпіталі. Проте згодом знову повернувся на фронт.Зверніть увагу! З поточною ситуацією на Донбасі, ви можете ознайомитись за цим посиланням.