Загинув на Донбасі від пострілу в спину: на Дніпропетровщині прощалися з воїном – фото

У селі Миколаївка на Дніпропетровщині 28 квітня поховали бійця Івана Ковальовського. Він загинув напередодні на сході від ворожого пострілу в спину.

На нього з війни чекали троє дітей і дружина. Загиблому бійцю було 48 років.

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Куля ворожого снайпера поцілила в спину чоловікові, коли той стояв на спостережному пункті. Від пробитого хребта і черевної порожнини він одразу помер. Вперше про це повідомила Городенківська міська рада.

Як відбувався похорон

Церемонію прощання провели за всіма військовими канонами

Ховали героя за участі почесної варти та військового оркестру.

У пам'ять про полеглого воїна лунав військовий салют.

Труну покрили Державним Прапором України.

Його згодом разом із Грамотою скорботи та пошани від головнокомандувача ЗСУ передали родині загиблого. Це зробив начальник відділу морально-психологічного забезпечення військ ОК "Північ".

Церемонія поховання Івана Ковальовського / Фото Оперативного командування "Північ"

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Що відомо про Івана Ковальовського

Чоловік мав позивний "Африка". Він отримав його, оскільки раніше служив у Сьєрра-Леоне. Загиблий був родом з Івано-Франківщини. Ще 6 років тому захисник вже отримував поранення в тоді ще зоні АТО.

У 2015 році воїн підірвався на розтяжці та зазнав важких травм. Лікувався Ковальовський у Дніпропетровському госпіталі. Проте згодом знову повернувся на фронт.