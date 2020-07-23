У Києві 22 липня знайшли тіло Олексій Кучапіна – відомого волонтера та керівника "Будинку милосердя". До цього чоловіка кілька днів розшукували родичі: він пішов із дому і не повернувся 16 липня. Друзі Кучапіна переконані: його вбили, хоча у поліції схиляються до версії природної смерті чоловіка.

Так відомий український фотограф Олександр Чекменьов написав на своїй фейсбук-сторінці, що справу спробують швидко закрити та списати на "природну смерть", бо так, мовляв, простіше.

Актуально Волонтера Кучапіна знайшли мертвим у Києві: що відомо про його смерть

У мене немає сумнівів, що його вбили,

– наголосив він.

Чекменьов також розповів, що о другій годині ночі тіло Кучапіна в чорному мішку зі 139-ї квартири за адресою Комбінатна, 25-а винесла спеціальна служба у присутності поліції. Потім господар квартири, яку нібито знімав Олексій Кучапін, виніс диван на звалище, поки що він там лежить.

Чоловік зазначив, що у Олексія два тижні тому народилася дочка, і він був щирим вірянином, якого не часто зустрінеш у житті.

"Я працював з ним майже 3 роки, це – людина честі і неухильної віри в Господа, зрадити якого він не міг", – підсумував фотограф.

Ще один друг і однодумець Олексія Кучапіна, священник-волонтер Захарія Керстюк теж не вірить у природну смерть чоловіка.

Він розповів про численні погрози у їхній з Олексієм бік через допомогу безпритульним. Священник зауважив, що погрози посилились особливо під час карантину, коли щоденно вони годували знедолених сиріт, інвалідів, людей похилого віку, душевнохворих та інші групи безпритульних на Київському вокзалі.

"Тепер "Вокзальні" погрози нас усіх ліквідувати – стали реальністю! Вони стримали своє слово, і почали потихеньку прибирати тих, хто (на їхню думку) дестабілізував обстановку всередині утримуваних в рабстві ними людей. І ось тепер Льошу знаходять мертвим... І від цього хочеться просто ридати… Це фрустрація..." – написав він.

Тим часом журналістка Каміла Грабчук зауважила, що рідних до тіла Олексія все ще не допустили.

Що відомо про загибель Олексія Кучапіна: коротко