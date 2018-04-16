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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Загинув на Великдень: стали відомі деталі смертельного бою на Донбасі

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Володимир Майборода
Володимир Майборода

На Великдень, 8 квітня, на Донбасі відбувся бій, в результаті якого загинув захисник України – командир взводу 24 ОМБр імені короля Данила 50-річний прапорщик ЗСУ Володимир Майборода з позивним "Май". Лише через тиждень, 15 квітня, окупанти віддали його тіло.

Як повідомили військові, напередодні Великодня супротивники активізувалися на ділянці поблизу Зайцевого: стягували сили, проводили аеророзвідку за допомогою БПЛА, здійснювали провокації серед мирного населення окупованих територій. Напередодні спостерігачі помітили тут підозрілий рух, тож командир взводу вирішив особисто перевірити обстановку.

"Близько 16.00 неподалік себе "Май" помітив противника, який невеликою групою в 4-5 осіб намагався обійти українських військових і застукати їх зненацька в святковий день. Володимир миттєво прийняв єдино можливе рішення: розділитися і атакувати нечисленного ворога з двох боків, посіявши паніку, і знищити наявними вогневими засобами. Двох своїх бійців він відправив в один бік, а сам як найбільш досвідчений вирушив в інший", – йдеться в повідомленні.

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Під час атаки, внаслідок якої було вбито двох противників, а трьох поранено, сам Володимир підірвався на міні.

"До темряви побратими шукали свого командира, ризикуючи собою, оглядали балочки мало не під носом у ворога. Не знайшли… Наступного дня вирушили знов; напоролися на засаду, прийняли бій і змушені були відступити", – зазначили військові.

Була надія, до Володимир Майборода живий, можливо потрапив в полон до окупантів. Відтак був шанс обміняти його. Саме через це зберігалася секретність у цих подіях

"І лиш 13 квітня противник виклав в інтернет повідомлення про те, що бойовики знайшли в степу коло своїх позицій тіло славного сина України… Згідно з озвученими ним даними, комвзвода підірвався на протипіхотній міні – але, навіть стікаючи кров’ю, досвідчений розвідник зумів відповзти від місця вибуху, замаскувавши свій слід так, що ворог не зміг його знайти. На жаль, не змогли його знайти і побратими… Внаслідок отриманої під час вибуху контузії він, вірогідно, втратив орієнтацію і відповзав в протилежному від своїх окопів напрямку, що теж дуже ускладнило пошуки", – йдеться в повідомленні.

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Кілька днів тривали перемовини з окупантами, і 15 квітня на КПВВ "Мар’їнка" представники СІМІК передали побратимам тіло їх командира.

У Героя залишились самотніми дружина і донька.

"Володимир прийшов захищати Україну з початком війни. Мужній і відважний, він немов магніт притягував до себе таких же відчайдух, разом з якими завжди прикривав найнебезпечніші напрямки, виконував найбільш важкі й відповідальні задачі. Авдіївська промка, шахта "Бутівка", "Орел" – це дуже неповний перелік небезпечних позицій, де взвод «Мая» самовіддано виконував поставлені перед ним задачі по захисту свого народу", – заявили військові.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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