Увечері 8 вересня у смертельну аварію потрапив так званий "прем'єр-міністр" самопроголошеної республіки Абхазія Геннадій Гагулія. Інцидент стався на відрізку дороги Псоу – Сухум, коли проросійський окупант Грузії повертався з аеропорту в російському Сочі. Грузинському зраднику був 71 рік.

Інформацію про загибель ставленика Кремля підтвердила керівниця управління інформації та прес-служби "кабінету міністрів" псевдореспубліки Діана Зантарія, передає Sputnik.

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За інформацією ресурсу, у Сочі Гагулія прилетів із Сирії, де він перебував з так званим офіційним візитом у складі делегації, яку очолював "президент" Абхазії Рауль Хаджимба.



Смертельна ДТП сталася, коли Гагулія повертався з Сочі, куди прилетів із Сирії

За попередніми даними, автомобіль, в якому їхав чиновник, з летів у кювет унаслідок зіткнення з іншою машиною. У результаті до лікарень було доправлено три людини, натомість керівник окупантів помер. Щодо інших жертв інформації поки немає.



Окрім Гагуліїї, ще щонайменше дві людини постраждали

У "генпрокуратурі" Абхазії, зі свого боку, повідомили, що водій автомобіля ВАЗ-21099, який зіткнувся з машиною "прем'єра" псевдореспубліки, був під дією наркотиків.



Інцидент стався внаслідок зіткнення кортежу Гагулії з іншою машиною

"Прем'єр" Абхазії Гагулія загинув у ДТП: відео

Нагадаємо, 29 травня сирійська влада оголосила про визнання та встановлення дипломатичних відносин із окупованими територіями Грузії, невизнаними псевдореспубліками Південною Осетією та Абхазією.



Після цієї заяви Грузія розпочала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією.

Що відомо про Геннадія Гагулію? Народився 4 січня 1948 року в селі Лихни. У 1972 році закінчив будівельний факультет Білоруського політехнічного інституту. У 1977-1986 роках працював заступником директора Комбінату громадського харчування на озері Ріца. З 1986 по 1991 рік перебував на посаді голови Гудаутської районної споживчої кооперації.



Щодо прокремлівської кар’єри, то з 1991 року був головою Державного комітету із зовнішньоекономічних зв'язків Абхазької АРСР. У 1992 – 1995 роках був заступником голови "ради міністрів Абхазії", з 1995 по 1997 роки був "прем'єр-міністром" псевдореспубліки. З 1997 працював помічником депутата Державної Думи Росії. У 2002 році очолив так звану "Торгово-промислову палату Абхазії", потім вкотре став керівником відомства у 2005-му. З 2002 по 2003 роки та з 2018 року знову обійняв посаду "прем'єр-міністра Абхазії". Також у 2003-2004 роках був керівником "Адміністрації президента Абхазії".