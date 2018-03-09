Загинув від кулі снайпера: з'явилось фото та інформація про вбитого бійця "Азову" на Донбасі

Вночі, 9 березня, у зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий, мешканець Червонограду, що на Львівщині, Юрій Луговський.

Про це повідомляє "Львівський портал" з посиланням на матір вбитого військового.

Як відомо, минулої доби, 8 березня, окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, в результаті чого від ворожого вогню загинув український військовий.

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Зазначається, що чоловік загинув близько 2:00 години ночі від снайперської кулі. Юрій Луговський був добровольцем у батальйоні "Азов" під позивним "Барет".

Він був активним учасником Революції Гідності. Починав військову службу у батальйоні "Донбас", брав участь у боях за Іловайськ. На війні Юрій перебував з 2014 року.

У зв'язку із трагічною подією, у Червонограді скасували усі святкові заходи до Дня народження Тараса Шевченка та оголосили траур.



Юрій Луговський на Донбасі