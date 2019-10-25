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      Що відомо про Володимира Бороха: біографія загиблого у стрілянині в Харкові

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      Загинув Володимир Борох – біографія свідка у справі Вороненкова
      У перестрілці в Харкові загинув Володимир Борох / Фото 24 каналу, Анна Черненко

      Під час перестрілки в Харкові загинув Володимир Борох – поплічник терориста "Оплоту" Євгена Жиліна. Також він був свідком у справі про вбивство колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

      Біографія Володимира Бороха

      Причетність до справи Вороненкова

      Про ймовірну причетність Бороха до справи Вороненкова розповів адвокат Святослав Пархоменко, передає передає проект "Ґрати" у фейсбуці.

      До теми: Що відомо про Георгія Ісакова, якого підстрелили в Харкові

      У перестрілці в Шевченківському районі Харкові був убитий Володимир Борох один зі свідків у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова,
      – сказав юрист.

      Згодом у прокуратурі Києва повідомили, що свідчення застреленого Бороха не є ключовими у справі про вбивство Вороненкова. Його затримували у цій справі, але достатніх доказів для оголошення йому підозри у причетності до вбивства ексдепутата Держдуми не було. Відтак, Борох лише мав статус свідка.

      Журналістка Ірина Ромалійська у фейсбуці розповіла, що Борох – брат цивільної дружини обвинуваченого у вбивстві Вороненкова Олександра Лося. Під час судового слідстав, Борох оплачував йому адвокатів.

      Що відомо про вбивство Вороненкова? Колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві 23 березня 2017 року. Вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін. Мотив злочину – політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, що стосувались участі Росії у війні на Донбасі.

      Пов'язаність з "Оплотом"

      Загиблий Борох був "правою рукою" пораненого в перестрілці Георгія Ісакова на прізвисько "Жора". Той є кримінальним авторитетом, раніше входив до керівництва харківської терористичної організації "Оплот".

      Головне: Перестрілка у Харкові: це міг бути замах на поплічника терориста Жиліна – фото, відео

      Що відомо про перестрілку у Харкові?Перестрілка сталася вдень 25 жовтня на вулиці Клочковській у Харкові. 2 чоловіків (Геогрій Ісаков і Володимир Борох) вистрілили зі зброї в іншого чоловіка (Олексія Титова). Останній відстрілявся у відповідь та втік з місця інциденту.

      Правоохоронці знайшли авто Титова поблизу Південного вокзалу на залізничній колії, воно було підпалене. Коли чоловік помітив поліцейських, то підірвав себе гранатою у них на очах. Титов загинув на місці.

      На місці перестрілки загинув Володимир Борох, а Георгій Ісаков отримав поранення. Він у тяжкому стані в лікарні.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Кримінальні новини Стрілянина у Харкові Новини Харкова Вбивство Вороненкова Новини України
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