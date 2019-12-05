Загорілась електропроводка: у Кривому Розі евакуювали 800 учнів після задимлення у ліцеї

У Довгинцівському районі Кривого Рогу у четвер через коротке замикання в щитовій сталося сильне задимлення. Понад 800 учнів та 70 осіб персоналу ліцею евакуювали.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на пресслужбу ДСНС у Кривому Розі.

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За попередньою інформацією, у коридорі на третьому поверсі ліцею загорілася електропроводка у щитовій.

На місце події виїжджали три бригади рятувальників, а також кілька бригад медиків. Жертв і постраждалих, на щастя, вдалося уникнути.

На цей час вогнеборці ліквідували загоряння. Будівлю ліцею наразі знеструмлено, електропостачання відновлюють.

Відзначимо, що вчора пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула близько 10:00 За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі. Вогонь забрав життя 17-річної студентки, ще 26 людей постраждали, а 14 досі залишаються зниклими безвісти.

Наразі поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.