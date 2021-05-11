Палають балкон і кімната: у харківській 16-поверхівці трапилася пожежа – відео

У Харкові загорілася квартира на 7 поверсі будинку. Звідти евакуювали частину жителів. Полум'я охопило одну кімнату й балкон. У мережі опублікували відео цієї події.
Джерело:Фейсбук ДСНС Харківщини
Це трапилося на вулиці Танкопія, 3/1 ввечері 11 травня. О 17:15 пожежу змогли локалізувати, однак повністю її досі не погасили.
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Що відомо про цей інцидент
- Загалом з будинку евакуювали 25 людей.
- Ймовірно, загоряння трапилося на одному з балконів 16-поверхівки.
- Також палають речі в кімнаті квартири.
- Наразі невідомо, яка ймовірна причина займання.