Палають балкон і кімната: у харківській 16-поверхівці трапилася пожежа – відео

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У Харкові загорілася квартира на 7 поверсі будинку. Звідти евакуювали частину жителів. Полум'я охопило одну кімнату й балкон. У мережі опублікували відео цієї події.

Джерело:

Фейсбук ДСНС Харківщини

Це трапилося на вулиці Танкопія, 3/1 ввечері 11 травня. О 17:15 пожежу змогли локалізувати, однак повністю її досі не погасили.

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Що відомо про цей інцидент

  • Загалом з будинку евакуювали 25 людей. 
  • Ймовірно, загоряння трапилося на одному з балконів 16-поверхівки.
  • Також палають речі в кімнаті квартири.
  • Наразі невідомо, яка ймовірна причина займання.
Зверніть увагу! У Києві 10 травня чоловік влаштував пожежу на балконі власної квартири. Причиною для такого кроку став конфлікт із дружиною. За скоєне киянину тепер загрожує до 10 років позбавлення волі.